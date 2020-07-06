港版國安法｜民主派再去信林鄭　促到立法會接受質詢

港版國安法上月底生效，立法會主席梁君彥早前應民主派立法會議員要求，邀請行政長官林鄭月娥到立法會接受有關國安法的質詢，但未有回音。民主派議員今日（6日）聯署去信林鄭月娥，再次要求她到立法會解釋港區國安法，就實施細節接受質詢。

民主派議員今日（6日）聯署去信林鄭月娥，再次要求她到立法會解釋港區國安法，就實施細節接受質詢。

由22名民主派立法會議員聯署的信指，國安法公布至今及生效近一周，而立法會明日安排了聯席會議討論國安法。民主派指，林鄭對他們早前提出的邀請沒有回應，批評她對立法會缺乏應有尊重。

民主派表示，國安法的影響遍及政府各個部門，而特首身兼港區維護國家安全委員會主席，曾多次表明會在國安法公布後盡力向社會解說，應向作為本港唯一民意憲制機構的立法會解釋，又稱《基本法》要求特首向立法會負責，是憲制要求。民主派要求林鄭根據《議事規則》第8條出席特別答問會，緊急向議員匯報及回應質詢，尤其針對各局及部門執行新法的政策。

信中又指，港版國安法生效翌日已有十人被捕，社會對新法的「禁區紅線」眾說紛紜，形容「權威人士」對不少問題不置可否，「何為犯法」 仍是輿論焦點。民主派稱，新法的規範必須是「可理解」及「可預見」，具有客觀及一致認定的標準，強調一般市民如無法明確掌握，將有違立法原意。