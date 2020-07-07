民主派初選逾六成票站是區議辦　「黃店」佔40間集中油尖旺

民主派立法會初選將本周六（11日）及周日（12日）舉行，民主動力在全港設逾200個票站予選民投票。《香港01》統計，近六成半票站是區議員辦事處，全港有40間「黃店」借出鋪面作投票之用，油尖旺區的15個票站中11個是「黃店」地址，包括「桔梗」、「基隆茶餐廳」和「陸陸雞煲」等知名食店。

民主派初選票站名單曝光，油尖旺區15個票站，11個屬「黃店」商戶，包括食店「桔梗」。（資料圖片／余俊亮攝）

+ 7 + 6 + 5

《香港01》統計，全港253個票站中，有164個屬區議員辦事處，佔整體65%。當中在深水埗、黃大仙、觀塘及南區，近九成或以上票站屬議辦。民主黨、民協、公民黨及地區素人的區議員辦事處都有參與。

全港願意借出店舖作投票地點的「黃店」有40間，佔整體比例一成六，大部份為餐廳食肆，亦有教育機構、服裝店、診所及旅館。

全港18區中唯獨油尖旺區的黃店比例「一支獨秀」，15個票站中11個是「黃店」地址，包括「桔梗」、「基隆茶餐廳」和「陸陸雞煲」等食店。

部份地區空地設街站 利用天橋底空間

除了借用店鋪及議員辦事處外，餘下40多個票站選址善用社區空間，不少是在區內的空地設街站，大部份集中在新界，地點多數鄰近大型交通交匯處，例如在輕鐵站或巴士總站外，亦有票站設於天橋底、區議辦門口空地。

功能組別衛生服務界的選民須到全港三個指定票站的其中一個方可投票，票站地點分別是：薄扶林香港大學學生會大樓地下；蒲崗村道89號地下禮堂；彌敦道229號周生生大廈503室。