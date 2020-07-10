警方搜香港民研辦公室　鍾劍華：初選不受影響

警方今(10日)晚上持搜查令，到香港民意研究中心位於黃竹坑南匯廣場辦公室，指控有人涉及不誠實使用電腦，要求取走全部電腦，沒有人被捕。民主派立法會初選明日舉行，香港民研負責初選的投票系統。據知，警方的指控涉及個人資料問題，與初選無關。 研究所副行政總裁鍾劍華回覆《香港01》查詢時指，初選並非以研究所總部電腦系統進行，由民主動力收集用作投票的iPhone、iPad 等，亦已送到票站，相信初選不會受到影響。 初選發起人、港大法律學院副教授戴耀廷接受查詢時，確認明天的初選將如常舉行，民主動力副召集人鍾錦麟亦指，事件不會影響初選進行。

鍾劍華：討論區流傳資料 非研究所電腦資料

鍾劍華晚上10時許返回辦公室，他稱案件涉及的調查為一個於2013至14年，警方委託港大民意調查中心所進行的調查，他指早前有網民稱有黑客入侵導致資料外洩時，已即時由IT專家及顧問團檢查，當時顧問報告指無任何跡象顯示有黑客入侵，又指於連登討論區中流傳聲稱為外洩資料，亦非研究所電腦內有的資料，因研究所於完成調查後最多6月內會將個人私隱資料刪除，目前就該次調查，仍留於電腦內的只有數據資料，而沒有任何可追蹤當時受訪者身分的資料。鍾劍華指不能排除有人於較早前由某些途徑取得有關資料，趁一個比較「敏感時刻」而講出有關說法，惟並無證據證明有人曾入侵研究所系統，目前仍未清楚聲稱外洩資料的來源及真偽。

鍾劍華又指據悉警方是收到有人投訴而行動，「唔知如果有人投訴特首辦有侵犯個人私隱資料嘅數據，警察係咪會去特首辦收哂啲電腦」，鍾劍華指明日及後日的民主派初選所使用的是另一個電腦系統，因此今次事件對初選並無影響。被問到會否認為警方行動是打壓，鍾表示不能作此揣測，但認為「好多巧合」，鍾劍華指很難了解該名「黑客」的用心，認為警方如要調查先應調查「黑客」，但現時是他們（研究所）先受到懲罰。

研究所副行政總裁鍾劍華指，初選並非以研究所總部電腦系統進行，相信不會受到影響。（資料圖片／黃舒慧攝）

而鍾劍華早前接受《香港01》查詢時表示，他得知有警員晚上持搜查令到黃竹坑辦公室，相信是有關民研受訪者資料外洩事件有關，「如果真有黑客入侵我們電腦，我們找不到證據，而且我們也是受害人，但他們現在卻說用帶走所有電腦。」鍾指若電腦被取走，民研的工作將停頓，質疑有否有此必要。

至於是否有人想藉事件打壓明日舉行的初選，鍾劍華稱不敢肯定，但有這種揣測並不令人意外。

律師：警方正持手令調查 暫無人被捕

律師文浩正到場協助後離開辦公室，他表示警方今日持手令前來調查，惟未能透露案件詳情，其他律師行人員仍在內協助。多名身穿便服的網絡安全及科技罪案調查科人員正於辦公室內進行調查，暫未有人被捕。

有份組織民主派初選的前立法會議員區諾軒認為，警方到香港民意研究所取走電腦意在打壓初選，呼籲市民處變不驚。

香港民研近日捲入受訪者資料外洩風波，網傳有黑客聲稱成功入侵榮譽助理教授鍾庭耀所領導的香港民意研究所系統，找到過萬名警員資料，懷疑是早年做民調所得，並展示一份列有四千多行英文姓氏的檔案為證。

香港民研表示，已即時查核民研計劃相關電腦系統的檔案資料及保安資訊，網傳檔案資料並非民研計劃電腦系統內的檔案，及經外判專家審視系統活動後，暫時沒有找到所述的「入侵」行為。香港民研計劃未來進行的大型調查和民意活動，會全數加密處理。