李慧琼遺憾內會成抗爭主戰場　料下屆議會將按情況修改議事規則

立法會內務委員會今(13日)發表年度總結，主席李慧琼指過去一年內會運作受到前所未有干擾，舉行17次共28小時特別會議仍未能選出正、副主席。期間有93項附屬法例在修訂期限屆滿後，內會仍未能研究是否成立小組委員會進行審議。內會直至7月9日只完成通過17項法案，比上屆會期同一時段通過的29個法案相比，進度大落後。目前尚餘12項法案等候處理。 李慧琼提到，今年有四個法案委員會因審議工作需時，按進度未能在會期終止前及時完成，因而停止審議工作。她形容該情況在以往未曾有之，並促請各政策局局長在日後提交法案到立法會前應事先做好諮詢工作，特別是有爭議和影響民生的政策要與不同黨派的議員溝通。

李慧琼指，今年內會出現新的抗爭手段，泛民三度拖延選主席，認為負責任的議員都會思考現有的議事規則是否足以應付議會出現的新形勢。（張浩維攝）

李慧琼表示，自己作為內會主席在今屆會期留有四個遺憾。她指內會不幸成為議會抗爭的主戰場，不少民生法案被犧牲，例如空置稅、延長法定產假的條例草案法案;其次是行政立法關係緊張，政府至今未回應設立失業援助的要求；其三，議會內外的暴力升級，有議員在會議廳內投擲臭水。最後未能增進香港和中央的互信。

李指出，今年內會出現新的抗爭手段，泛民三度拖延選主席。認為負責任的議員都會思考現有的議事規則是否足以應付議會出現的新形勢，相信下屆議會會按實際情況去考慮提出修訂。