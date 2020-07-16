新冠病毒疫情又再爆發，確症個案日漸增多，涉及地區更遠較3月時廣泛。9月將舉行立法會選舉，疫情勢必影響各派別部署。而政府重新收緊限聚令及其他防疫措施，但這些措施均會減慢經濟步伐，各行各業百上加斤。 《香港01》節目《財經加零一》，今集會訪問卓能集團（0131）非執行董事、帝皇資本董事總經理趙式浩，探討疫情對商界的影響，以及業界應對之法，席間更談及國安法後，對社會熱議移民此議題之看法。

預計大量建造業中小企將被淘汰

趙式浩(Howard)在訪問中大談疫情對建造業之影響，估計若疫情持續，工作量持續減少，「會有價格競爭，大家鬥便宜，現在的價錢沒有以前那麼好，令業界要想辦法控制成本，這件事久而久之再這樣下去，有一些中小企會被淘汰這方面是『啞子吃黃蓮』」。

趙式浩又談到國安法後，社會掀起新一輪談論移民潮。Howard指，從商業角度來看，香港地位無可取替，國際社會仍相信香港這套法治，「特別是商業法，商業的法律，而這亦與內地接軌，現在的人說中美貿易戰，更漸趨白熱化，但我相信香港會更加好」，更直言樓價不會下挫，但強調不竟經濟短期內會受影響，認為是時候放寬辣招。

趙式浩：現今年輕一代英語能力弱

至於新一輪移民潮、BNO 的問題，Howard直言「不是所有人去到（英國）都可以找到工作，因為年輕人出來工作，去到英國如何與當地人競爭？還一個可好可悲的情況，真的不要介意，我們香港人，現在年輕那些很多英文程度沒有以前般強，這是事實你還要去英國，你如何生存？」

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