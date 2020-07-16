特朗普簽行政命令制裁　建制派抗議美方製造寒蟬效應

美國總統特朗普簽署《香港自治法案》及行政命令，暫停對港特殊待遇，表明中止給予香港特殊地位的《美國-香港政策法》（United States–Hong Kong Policy Act），包括取消「特區護照持有人優待」。 立法會議員建制派今（16日）全體現身抗議，建制派「班長」廖長江斥美方行為嚴重及無理干預中國內部事務，破壞香港高度自治。

廖長江斥美方行為嚴重及無理干預中國內部事務，破壞香港高度自治。（張浩維攝）

「行政命令」內容包括美方將打擊參與以及落實國安條例的人士及機構，制裁方式包括凍結資產、拒發簽證。建制派議員認為有關條文是製造寒蟬效應，非常粗暴不合理。強調香港民主進程是中央政府及特區政府負責的事情，不容美國干涉。

除了取消特區護照持有人優待和撤銷出口許可證豁免外，白宮正式發出通知表明有意暫停執行與港引渡協議，並採取行動終止為香港警察或其他部隊提供訓練。美國地質調查局和香港中文大學的一項合作項目也會中止。

華府同時宣布推行制裁，凍結相關人士的資產。有份參與以下行為的人士有機會面臨制裁，包括執行《港區國安法》、損害香港民主進程、威脅香港和平、安全、穩定或自治、限制香港公民行使言論或集會自由、任意拘留或嚴重違反人權等。