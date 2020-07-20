立法會選舉｜四民主派港島聯合造勢　袁嘉蔚：路線之爭應告一段落

在民主派初選勝出的四名港島參選人，包括南區區議員袁嘉蔚、中西區區議員梁晃維、公民黨鄭達鴻及民主黨許智峯，今日（20 日）一同開記者會造勢。 許智峯表示，民主派參選人之間是盟友和「手足」，應該團結一致，顯示他們是處於同一陣線，認為4名參選人一同當選，可以彰顯「抗暴精神」。

袁嘉蔚認為初選前的路線之爭現時應該告一後落。（盧翊銘攝）

許智峯未定會否簽確認書

袁嘉蔚認為，初選前的路線之爭現時應告一段落，目前首要的關鍵是四人能成功當選，達成「35+」目標。梁晃維則指，「同路人」需合作朝同一方向前進，投入議會抗爭。被問到會否簽署選舉確認書，他們二人表示不會簽署，梁晃維指DQ和簽署確認書與否沒有關係，亦希望借此彰顯堅定意志，顯示「齊上齊落」精神。

許智峯指，今次是第一次有不同光譜的民主派候選人，以破格形式一齊報名，他指民主派候選人之間是盟友、「手足」和可以互相扶持的對象。被問到會否簽署確認書，許智峯稱黨內未達成共識。

鄭達鴻指政府打壓由上以下，港人面對打壓應該企硬，打擊保皇黨。（盧翊銘攝）

鄭達鴻：公民黨傾向不簽確認書

在初選排第4出線的鄭達鴻指，港人面對打壓應該企硬，打擊保皇黨。他指4名初選勝利者都是區議員，相信有能力處理議會工作，又指暫時傾向不簽署確認書，因以往有參選人不簽署確忘書，亦能「入閘」。

已報名參選港島區直選包括工聯會郭偉强、熱血公民莊芷茵、「香港初心」鄧偉俊。