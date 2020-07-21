香港民研：自由、法治指標全創回歸後新低　指國安法影響社會情緒

香港民意研究所今日（21日）發放最新「社會及自由指標」數字，顯示「自由」、「民主」和「法治」指標創1997年有記錄以來新低，「繁榮」指標則創2003年7月以來新低。

香港民研總監鍾庭耀（中）。（黃寶瑩攝）

法庭公正、司法制度公平程度評分低於5分

香港民研於7月6日至9日隨機抽樣電話訪問進行調查，就共25項指標進行評分，合計收到1,001份有效回應。在五項核心社會指標，即「繁榮」、「自由」、「民主」、「法治」、「安定」指標方面，除「繁榮」外，其他均跌破5分，創下回歸後新低，其中「自由」更下降0.74分，至4.84分。

七項非核心社會核心指標方面，「文明」和「公平」指標錄得顯著跌幅，與「平等」指標一起創下回歸後新低，而社會福利、效率、治安、廉潔、平等五項則上升。

十項自由次指標均錄得跌幅，除信仰、出入境自由維持在6分以上，其他8項均大幅跌破5分，其中「遊行示威自由」更只錄得3.31分。

對兩項法治指標及終院首席法官的評分中，法庭公正、司法制度公平程度均低於5分，跌幅顯著；唯對於終院首席法官評分與上次相若。

鍾劍華。（黃寶瑩攝）

鍾劍華：反映國安法影響社會情緒

民研副行政總裁鍾劍華鍾劍華表示，調查於國安法實行後不足一星期進行，未出現疫情爆發，亦具recency effect（近因效應），反映市民的整體觀感和憂慮是針對國安法，並非如官員所說的「針對極少數人」。他預計是次調查後社會未現正面因素，料下次調查更反映國安法影響。

對於近日新增感染個案大增，有建制派歸咎於民主派排隊初選，鍾劍華質疑為何避談慶回歸群組中招，強調應建基於數據的事實。

另外，警方早前在民主派初選前搜查民研，鍾庭耀表示，民研法律團隊早前已發信要求小心處理，並表明正申請保護法律資料特權及新聞材料特權。他指警隊已在17日回信，稱需在14日內透過律師團隊解釋特權，在此期間警隊不會解封資料。