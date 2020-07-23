【侯斯頓領事館】美駐港領館或關閉？曾被指設特殊儀器監聽港府

中美近日再起波瀾。美國前日（21日）要求中國在72小時內關閉駐美國侯斯頓總領事館，事件再為中美近日緊張關係添變數，中國外交部昨日表示：「如果美方一意孤行，中方必將採取措施堅決應對。」外界猜測，中國會否同樣要求美國關閉駐中國使館。內地官媒《環球時報》周三更引述匿名學者指，中國不排除會關閉美國駐港澳總領事館。 美國駐港澳領事館歷史悠久，由香港開埠初期已投入運作。作為美國駐港澳特區最重要的外交機構，隨住香港政治形勢變化，領事館也捲入過不少政治爭議事件，如去年反修例事件，領事館屢成不同政見人士示威的目標。7年前，領事館更一度被指設「特殊儀器」，監聽政府總部及禮賓府。

美國駐港澳總領事館。（資料圖片）

領事館佔地6.17萬平方呎 與大使館同級職權

美國駐港澳總領事館於1843年建立，至上世紀50年代末才遷至中環花園道26號現址。領事館佔地6.17萬平方呎，高5層。在中美建交前，由於美國無法在中國大陸進行外交活動，故此特別重視在香港的領事館，作為獲悉中國情況的「耳目」，編員亦是當時全亞洲最多。

香港、澳門相繼回歸後，在香港的領事館成為駐兩個特區總領事館。與美國駐其他國家的領事館不同，駐港澳總領事館並不隸屬於駐北京的大使館，可獨立行使職權，直接向美國國務院負責，是美國目前全球唯一一間具有和大使館同級職權的領事館。

由於中方長期指控有美國為首的「外國勢力」介入香港局勢，美國駐港澳總領事館經常成為批評對象，或是捲入政治新聞。

美國中情局前僱員斯諾登於2013年曾稱，中情局在駐港澳總領事館設有分站；同年11月，德國《明鏡》周刊曾報道指美國駐多地使館天台都設有「神秘白盒」，包括香港，懷疑用作監聽。由於駐港使館鄰近禮賓府、終審法院、新舊政府總部、長江集團中心及中銀大廈等政商核心要地，引來過一陣懷疑，相關說法至今未能確認真偽。

各國領事不時在駐地發表意見，或與當地官員會面，美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）亦不例外。

曾經出任美國駐上海總領事的史墨客，2019年7月反修例風大爆發時，取代以經貿為專長的唐偉康（Kurt Tong）擔任美國駐港澳總領事，但到了今年5月29日才正式接首本地傳媒訪問。

史墨客懂普通話 被視為中國通

當日他表示美國支持和平集會，反對暴力，同時強調香港是中國的一部份，美方無意在港引起動盪，「任何說美國引起動盪的說法都是錯誤的。」

而在「港版國安法」面世後，史墨客接受《明報》訪問時表示，對國安法立法非常失望，憂慮會出現寒蟬效應。對於國安法之中有針對勾結外國勢力的條文，史墨客否認美國干預香港事務，認為條文反映北京對香港人欠缺信心，「似乎是害怕自己人民的政府」，並指勾結外國勢力的說法是轉移視線，反問「我們與建制派人士會面，是否勾結？」

其後史墨客接受《香港電台》節目訪問，表示香港一直以為的成功，全賴保持開放、透明，而《港區國安法》侵蝕香港自由，營造自我審查的氣氛，是「香港的悲劇」，強調中方應維持香港高度自治，「讓香港繼續是香港」。

▼9.8遊行 市民往美國領事館請願▼

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李少光曾質疑 領館人手逾千超他國大使館

有關領事館的人手編制，前港區人大代表、前保安局長李少光2014年曾聲稱，美國駐港澳領事館由回歸前600多名職員，大增至過千人，編制甚至超越駐不少國家的大使館，情報人員負責的相信不止反恐工作。及後時任領事館發言人Scott Robinson反駁指，領事館當時只有140名美國職員及180名香港職員，共320人，編制自1997年後沒有大改變。

隨着香港去年爆發反修例風波，領事館經常成為示威目標。去年9月8日，有大批市民舉起美國國旗遊行至領事館外，要求美國關注香港人權情況惡化，盡快通過《香港人權與民主法案》；但亦有建制派及其支持者，多次舉行集會要求美國停止干預香港事務。去年8月，有內地男子在使館門外噴漆塗鴉，因刑事毀壞罪被判囚4周。

《環球時報》昨日（22日）在Twitter發起民調，問到如中方實施反制，哪一個使館最應關閉，結果網友大比數認為駐港澳領事館最應關閉。