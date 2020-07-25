立法會選舉｜六民主派出選功能組別　呼籲業界積極提名

六名有意出選來屆立法會各個功能界別選舉的民主派人士今日（25日）舉行聯合記者會，稱希望爭取更多業內人士提名，否則或無法入閘參選。 出選批發及零售界的元朗區議員張秀賢表示，對參選功能組別的民主派而言，得到「十個提名都困難」，因為民主派並非來自於既得利益集團。他認為提名給民主派參選人不代表支持該候選人，而是促進選舉競爭，而且投票是不記名，呼籲業界人士面對中聯辦「箍票」時可以陽逢陰違。

黃偉信（右二）指，工程界現任議員盧偉國8年來只提出過29次質詢，認為是缺乏競爭才會出現懶惰的議員。（劉錦華攝）

是否否決預算案 多人表示要諮詢業界意見

被問到若果當選，會否否決財政預算案，欲出選保險界的李福納及欲出選地產及建造界的灣仔區議員李永財表示，打算否決財政預算案。張秀賢表示要視乎內容及情況，如果財政預算案不能幫助到業界就不會支持，又批評建制派過去對政府提出的議案照單全收。出選工程界的黃偉信表示，會以工程師的專業理性，審慎審議所有議案，屆時會詢問業界意見及考慮市民利益才作決定。

欲出選金融服務界的南區區議員林浩波則指，會以專業角度分析議案好壞，希望能夠平衡公眾及業界利益。欲出選旅遊界的旅遊資訊網站「又飛啦！」創辦人周錦基稱，功能組別議員要考慮業界利益，遇到與業界有切身利益的提案時會徵詢選民意見，實際操作要視乎屆時立法會議席組成，會於選舉後決定對財政預算案的態度。

批建制議員支持修例 要為社會現狀負責

張秀賢指，全面直選立法會才能令議會服務香港公眾利益、發揮監察作用，批評建制派功能組別去年支持逃犯修訂條例，要為社會現時狀況負責。張秀賢又表示挑戰功能界別選舉，是希望促進競爭，令選舉過程公開，受到媒體及選民監察，認為功能組別是民主派議席過半的關鍵戰場。

黃偉信則指，工程界現任議員盧偉國8年來只提出過29次質詢，認為是缺乏競爭才會出現懶惰的議員，斥建制派功能組別議員發揮不到為業界爭取利益的效能，呼籲各界別選民踴躍提名及投票以打破壟斷。

林浩波（左二）指，金融服務界過去30年都被壟斷，參選是為了創造競爭及打破壟斷，盼能進入議會為業界發聲，改善營商環境。（劉錦華攝）

林浩波冀打破議會壟斷 改善營商環境

南區區議員林浩波指，金融服務界過去30年都被壟斷，參選是為了創造競爭及打破壟斷，盼能進入議會為業界發聲，改善營商環境。灣仔區議員李永財則指，地產及建造界大部分是公司票，將集中爭取中小企的提名票。李永財又批評此界別的存在荒謬，認為大地產商不需要代議士去代表，而代議士應要為民發聲，希望藉住參選帶出青年住屋問題、限制內地人買樓，及收回土地條例收回高爾夫球場等倡議。

周錦基表示，旅遊界界別選民全部都是公司票，不容易爭取提名，而且許多業界機構的業務與內地有關，中小企亦會擔心提名他的話會受到壓力，但周強調，疫情下業界無法坐等政府派錢紓困，在生意歸零時不如放手一搏支持民主派參選人。

李福納認為，保險界只有100多個公司選民，卻代表了13萬保險從業員從業員，批評此制度是21世紀的封建主義。他指明白保險界選民不希望涉及政治，但認為他們有特權就有相應責任，呼籲他們作正確的事。

被問到各人會否簽署確認書，除了張秀賢及出選工程界的黃偉信已經簽署外，其餘四名有意參選者均表示將會簽署。

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目前為止，已報名參選的批發及零售界參選人為張秀賢，保險界參選人有陳健波，地產及建造界有石禮謙，金融服務界有徐聯安、詹劍崙、張華峯，旅遊界有姚柏良，工程界有黃偉信、程明達、盧偉國。