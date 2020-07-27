立法會選舉｜選舉主任翻4年前舊帳　函鄭松泰促解釋倒插國旗事件

再有立法會參選人接獲選舉主任提問，未有參與民主派初選、報名新界西爭取連任的熱血公民鄭松泰，今日（27日）中午收到新界西地方選區選舉主任黃展翹來信，質疑他曾於2016年在立法會倒插國旗，之後被裁定侮辱國旗及區旗罪成立，如何顯示忠誠接受和履行擁護《基本法》及效忠中華人民共和國香港特別行政區的承諾。

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鄭松泰於2016年10月在立法會議事廳內，涉將國旗及區旗倒轉插，被控侮辱國旗及區旗罪。他於2017年9月在東區法院被裁定罪成，罰款5千元。

新界西地方選區選舉主任黃展翹去信鄭松泰時提及事件，並引述立法會根據《議事規則》第49B(2A)條就譴責鄭松泰議員的議案成立的調查委員會的報告內容，質疑鄭侮辱國旗行為沒有表現出有意真正及忠誠接受和履行擁護《基本法》及效忠中華人民共和國香港特別行政區的承諾，要求鄭解釋。

譴責鄭松泰議員的議案成立的調查委員會由7位建制派議員組成，主席為梁美芬，副主席為何君堯。委員會於2017年2月至2018年3月期間召開8次閉門會議及研訊，鄭松泰並沒有出席研訊或提交書面陳述書。至2018年5月，建制派謝偉俊動議譴責鄭松泰議案，最終在39票贊成，民主派及醫學界陳沛然共25票反對下被否決。

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