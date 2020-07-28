新冠肺炎︳民建聯促落實全民檢測　請求中央協助　倡中西合璧治療

新冠肺炎連續第六日錄得過百宗確診個案，行政會議昨日（28日）通過從本周三凌晨開始，食肆全日禁止堂食，市民需配戴口罩，冀截斷社區傳播鏈。民建聯各今日（28日）會見傳媒，要求政府集中全部資源抗疫，並就此提出「四大訴求」，包括落實全民檢測、增撥防疫資源予前線工作者、善用中醫藥以及善用第三輪防疫抗疫基金。主席李慧琼表示，贊成對豁免人士進行檢測。 李慧琼又表示，政府如延後選舉是可以理解，惟此舉需依法辦事，相信政府會研究法律基礎。至於會否影響民建聯的選舉工程及經費報銷，她指一切需在選舉法例容許下進行。

李慧琼(中)表示，政府如延後選舉是可以理解。(甄以恆攝)

倡中西合璧治療

立法會議員陳恒鑌批評政府抗疫「虎頭蛇尾」，表示曾去信要求特首尋求國家協助但未獲回應。

他建議政府善用中醫界的力量，指中醫在沙士時期效用甚好，在內地抗擊新冠肺炎「建奇功」，又指業界有10,000多個成員等候呼喚但遭冷待。他指出早前國家派發一批中藥予隔離人士，但政府只敢交由業界負責，認為如果有藥方證實有效，就應要使用以舒緩疫情。

立法會議員葛珮帆表示，本港檢測工具嚴重不足，有市民通宵排隊領取檢測工具，政府可從檢測及醫護人員方面尋求中央政府協助。她又指香港病床、醫護人員不足，促政府尋求港大深圳醫院幫助。

要求善用「抗疫基金3.0」

立法會議員鄭泳舜要求政府善用「防疫抗疫基金3.0」，指早前第二輪基金有資源未用盡。他又舉例稱書展暫停後展覽業停止搭棚等工作，但業界但未能受惠於基金。另外，他指出有十多萬自僱人士未有收到資助，要求政府認真考慮提供失業援助金。

力數政府抗疫「五宗罪」

民建聯副秘書長、立法會選舉九龍東參選人黎榮浩形容，該區已經「淪陷」，並指出防疫工作「五宗罪」，包括測試杯不足及派發混亂、緊急接觸者數日未能送院、「疫廈」深層次消毒不足、未有繼續跟進護老院消毒工作，以及欠缺確診範圍信息通報。

他認為政府需加大檢測範圍，並需承諾告知公眾進行檢測的準則，又擔心護老院欠缺消毒的問題會成為疫情下一次爆發源頭。他指，政府以私隱為由拒絕公佈確診地點範圍，認為至少要通知物業管理公司。



顏汶羽：有清潔工過勞暈倒 要求增撥資源

民建聯副秘書長、與主席李慧琼會合組一張名單，出選超級區議會的顏汶羽表示，留意到衞生署昨晚新聞稿開始將病毒關聯個案改為與「本地個案」關聯，沒有確實的關聯例子，認為是信息公佈倒退。

他又希望政府增撥資源予房屋署及路政署，指目前房屋署的人數、編制及裝備未有增加，惟清潔工除了應付日常工作，在出現確診個案後更需要加班大量清潔消毒，甚至有清潔工暈倒送院。至於路政署行人天橋等公共設施清潔亦不足，因設施通常2小時清潔一次，但需應付每日數以萬計人士使用。

對於近日多間安老阮爆發疫情，甚至有受感染老人家死亡。民建聯中委譚榮勳則表示，收到安老院舍前線員工反映，其人手編制難以應付臨時工作，甚至沒有加時薪金。在院舍方面，納米塗層防菌報價由幾萬到十幾萬不等，再加上防疫用品開支消耗倍增，增加營運壓力。