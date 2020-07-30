立法會選舉｜時裝設計師楊展出戰紡織界：盼上演大衛擊倒歌利亞

9月立法會選舉盛傳押後，但多名民主派繼續報名參選，著名時裝設計師楊展今天（30日）宣布出戰紡織及製衣界功能組別選舉。楊展以「大衛大戰歌利亞」比喻是次選舉，希望自己能像大衛般擊倒自由黨黨魁鍾國斌，又指能夠透過選舉向政府發聲，對他而言已是勝利。

多名民主派議員到場支持楊展。（高仲明攝）

批鍾國斌「唔貼地」

39歲的楊展是香港著名設計師，他表示自己在業界涉獵範圍甚多，包括開設店鋪、出口商，並與原材料供應商、廠商和行業內的中小微企經常合作，亦有擔任教師教授相關知識。他表示，是次參選因不滿行業內的不公平和資源分配失衡，「利益永遠去咗大財團、大商家」。

他指鍾國斌是來自大廠商，只有「大財團思維」和「唔貼地」，不重視中小微企的選民利益，更無建立生態系統的新思維，指建立香港品牌不是一個口號，而是打造一連串的產業鏈。

多名民主派中人到場支持，民主黨立法會議員許智峯表示，全力支持楊展參選，指楊展除了是設計師，還是一個公民社會推動者，關心香港情況，為年輕人和香港人發聲。香港本土毛孟靜稱讚楊展勇氣可加，指選舉或會被押後，他選擇此刻宣布參選，正正展示民主派的決心，指楊展關注動物權益，反對皮草。

公民黨譚文豪則身穿一套香港製造的西裝到場，他指每次訂造西裝，也會特意找香港製造的西裝，不過曾被店鋪欺騙，他指楊展是一名著名的設計師，並非舉手機器。

曾有意參選紡織界的譚蓓欣亦有到場，她與楊展協調後，決定不參加該界別選舉。她指過去一年，民主派一直積極協助市民登記做選民，包括登記成為功能界別選民，因此很高興楊展站出來參選，必定全力支持楊展參選。

曾有意參選紡織界的譚蓓欣亦有到場，她與楊展協調後，決定不參加該界別選舉。（高仲明攝）

為爭提名票行足深水埗三日

楊展表示，爭取提名票過程非常困難，他透露自己在深水埗區行足三日，向不同廠家或店鋪逐家逐戶敲門，幾經辛苦才取得足夠提名票。他表示，若選舉押後，他也會繼續參選。

楊展表示，參選是希望捍衛言論和創作自由，現時歌曲《誰還未發聲》幾乎被「噤聲」，自己曾以裝置藝術展示三種顏色組合而成的雨傘亦被「叫停」，因此希望可捍衞言論和創作自由。楊展表示，將會簽署確認書。

楊展以「大衛大戰歌利亞」比喻是次選舉，希望自己能像大衛般擊倒自由黨黨魁鍾國斌，又指能夠透過選舉向政府發聲，對他而言已是勝利。（高仲明攝）

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