港區國安法｜與羅冠聰5人遭通緝　黃台仰：為阻港人國外政治遊說

警方周五（7月31日）以涉嫌違反《港區國安法》罪名通緝6名流亡海外港人，包括前本土民主前線召集人黃台仰。目前身處德國的黃台仰接受當地傳媒訪問時表示，他自2019年5月披露自己在德國獲得庇護後，香港政府便表示要透過國際刑警逮捕他，但直到現在仍未實行，讓他認為逮捕並非把六人列入通緝名單的主要目的，而是為了阻止海外港人與國外的政治人物聯系進行遊說。 黃台仰談及自己在德國的生活，直言要在「香港倡議者」與「香港難民」這兩個身份掙扎找到平衡非常困難。

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消息指，警方正式通緝6名身在海外的港人，包括前香港眾志常委羅冠聰、「本土民主前線」前召集人黃台仰、「香港獨立聯盟」召集人陳家駒、英國駐港總領事館前職員鄭文傑、「學生動源」前成員劉康、以及「佔中三子」之一的朱耀明牧師之子、美籍港人朱牧民。

黃台仰接受《德國之聲》訪問時表示，相信德國政府會繼續保護他，而德國也暫停與香港的引渡條約，因此他也不怕港府把他列入通緝名單。

被問到流亡海外的生活，黃台仰形容生活在德國很不容易，須學習語言才能融入社會以及在當地生活。他說，去年「反修例」運動開始後，他一直在「香港倡議者」與「香港難民」這兩個身份之間掙扎。「一方面想盡力為香港做事；另一方面在德國工作和學習。」他認為要在這兩種身份之間找到平衡點非常困難，仍需要時間調適。

不指望德國和歐盟短期內改變對中國立場

黃台仰表示，對於德國和歐盟在香港議題上缺乏具體的回應感到失望。在新冠疫情爆發後，他覺得德國在涉及香港和中國的問題上表現非常保守。他說，他明白歐盟和德國在經濟上依賴中國，「即使他們已經意識到中國侵犯人權的行為」，也需要一些時間來改變對華政策，不能指望德國和歐盟在短短幾個月內改變對中國問題的立場。

他指，德國政府已暫停了與香港的引渡條約，歐盟也發表了聲明譴責中國在香港推動國安法，並討論制裁中國，「可以預見他們最終還是會選擇與自由世界一起面對中國帶來的挑戰」。

黃台仰聲言，永遠不會為了逃避被北京鎖定而停止倡議活動，「無論他們會用什麽罪名來威嚇我，我仍然會直言不諱。」又說未來的工作將擴大到香港以外的議題，關注任何在中國被打壓的人。

他又指，可以預見大部分香港人都會移居其他國家，所以如何保持現在的運動能量、團結海外香港人將是至關重要的，認為「建立海外聯系將是香港長期生存的生命線之一」。