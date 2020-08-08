美國制裁｜鄭若驊受制裁料影響大　安樂工程今年剛收購美國公司

美國財政部宣布制裁11名中港官員，指各人有份破壞香港自治並限制香港公民的言論及集會自由。 制裁措施包括禁止美國人或在美國境內，與受制裁人士進行任何財產、權益等交易，亦不能向受制裁人士提供或接受任何金錢、貨物和服務交易。 特首林鄭月娥7月被問到如何回應時，曾表示政府評估認為可以應付，更指如對方使出「核子手段」則會兩敗俱傷。然而，今次對制裁名單之一的律政司司長鄭若驊來說，好可能首當其衝。

鄭若驊潘樂陶 持有63.48%股份

美國今次制裁，包括受制裁人士直接或間接持有50%或以上股權的資產。參考港交所（0388）資料，鄭若驊及丈夫潘樂陶持有安樂工程（1977）63.48%股份，相信安樂工程已合資格成為受制裁的公司。

港交所資料顯示，鄭若驊、潘樂陶夫婦持有上市公司安樂工程63.48%股權。（資料圖片）

3月底2.78億收購紐約升降機服務公司

翻查安樂工程年報，公司在今年3月31日完成收購美國紐約市升降機公司Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）的51%股份，涉資約2.78億元。

由於安樂工程為TEI的控股股東，在制裁令之下，TEI或無法接任何美國的生意。

TEI由1989年起在紐約市營業，主要業務是為紐約大都市地區住宅及商用物業的升降機及自動梯提供現代化、安裝、維修及保養服務。安樂工程在年報顯示，這次收將成為進軍美國市場以至邁向全球各地成功的第一步。

諷刺的是，安樂工程年報指，董事會已成立風險管理委員會，審批交易對手的相關資料，在決定交易之前評估制裁風險，然而今次卻是自己有可能成為制裁目標。