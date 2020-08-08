美國財政部昨日（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，除非美國財政部外國資產管制辦公室發出豁免，否則美國人及企業無法與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。 林鄭月娥雖稱自己沒有外國資產，惟擁有開設Facebook專頁。Facebook香港發言人今日（8日）回應《香港01》查詢時表示 ，Facebook 的服務營運必須受美國法例約束，指任何Facebook 帳戶一旦被美國政府的外國資產控制辦公室列入其國民及被阻禁者名單進行管控，Facebook就有法律責任對這些帳戶採取行動。 而在制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員此個案當中，Facebook表示有關帳戶「將被禁止使用任何存在支付行為的服務」。

林鄭月娥於facebook帖文反擊，表示主動註銷訪美簽證。(林鄭月娥fb)

被美國政府制裁的11名中港官員當中，特首林鄭月娥擁有Facebook專頁，其Facebook專頁已經經營三年，現時有19萬人追蹤。

Facebook 又表示，會因應不同情況而採取相應的合規措施，指美國政府對不同的國家人士所下達的制裁，及對其社交媒體帳戶所造成的影響未必完全相同。

林鄭月娥今日下午亦有於facebook帖文，諷美國披露其個人資料時，誤把政務司司長的官邸地址當成其住址，又稱會主動註銷其美國簽證。

facebook回應全文： 「Facebook 的服務營運必須受美國法例約束， 也可能因應不同情況而採取相應的合規措施。美國政府對不同的政權人士所下達的制裁及可能對其社交媒體帳戶所造成的影響也未必完全相同。目前情況下，任何Facebook 帳戶一旦被美國政府的外國資產控制辦公室（OFAC）列入其國民及被阻禁者名單 （SDNs）進行管控， Facebook有法律責任對這些帳戶採取行動，而是次個案中被列入美國政府制裁名單的有關Facebook帳戶將被禁止使用任何存在支付行為的服務。」

▼美國制裁中港官員名單及理由▼