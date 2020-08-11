出口美國由「香港製造」變「中國」　鍾國斌：月餅、藥品影響較大

美國總統特朗普早前宣布取消香港的特殊待遇，根據美國國土安全部公告，在9月25日起，在香港生產的商品，出口到美國時要必須標記其原產地為「中國」，不得再貼出「香港製造」標籤，意味由香港出口至美國的關稅或與內地出口貨相同。 立法會紡織及製衣界議員、自由黨黨魁鍾國斌表示，相信對行業整體影響不大，但估計有個別行家或將製衣廠遷回內地，以減低成本開支。他又指，今次措施對本港生產的食品及藥品影響較大，因有關產品日後在出口至美國時，將失去「香港製造」的優勢。

根據美國國土安全部公告，在9月25日起，在香港生產的商品，出口到美國時要必須標記其原產地為「中國」，不得再貼出「香港製造」標籤，意味由香港出口至美國的關稅或與內地出口貨相同。

鍾國斌回覆《香港01》查詢時表示，以往香港出口美國的商品關稅較內地平，但在措施改變後，出口關稅將變成一樣，預料有個別製衣行家會把工廠遷回內地，以減省成本開支，「本身佢地都有生產線在內地，所以可以話搬就搬」。

鍾國斌特別提到，一些「香港製造」的食品及藥品將受到較大影響，他以月餅為例，指日後出口至美國後，將失去在香港製造的優勢，變成與內地一樣，「藥物都一樣，大家未必分到兩者的分別」。

鍾國斌認為，美國今次行動旨在造成意識形態上的影響，意即不再區分香港與其他內地城市，將香港定性為與內地所有城市一樣。

彭博：對香港實際影響有限 去年只有約1.2%為本土出口

根據彭博通訊社分析，新規例對香港貿易或經濟的實際影響有限，因為由香港直接出口美國的商品數量很少。根據特區政府統計，去年香港對美國出口額為3040億港元，當中只有大約1.2%為本土出口，近八成是內地經香港轉口美國。

根據工業貿易署資料，美國是香港出口的第二大市場，2018年的輸美出口貨值為460億美元，佔出口總貨值的9%。香港是美國與中國內地商品貿易的重要轉口港。2018年，內地經香港出口到美國的貨物約佔其總出口額的8%，貨值為30億美元，而內地經香港進口的美國貨物約佔其總進口額6%，貨值為100億美元。

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