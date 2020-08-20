財經加零一．精華｜羅永聰析特首選戰形勢：政圈熱傳「梁醒波」

經歷為時長達一年的反修例風波後，中央以雷厲風行的形式在香港直接實施《港區國安法》，政府近月更以疫情為因將原定在今年9月舉行的立法會選舉押後一年，本港政局可謂風雲變色，外界關注特首林鄭月娥在此政治大格局下會否再角逐連任，政圈內又有沒有其他熱門人選蠢蠢欲動，劍指挑戰特首寶座。 《香港01》直播節目《財經加零一》邀請前財政司司長政治助理羅永聰接受訪問，剖析這場「特首跑馬仔」的形勢。羅永聰透露最近聽到一個「政治八卦」，形容下屆特首選舉是「梁醒波」，即指前特首梁振英將提攜財政司司長陳茂波，或透過香港再出發大聯盟統合的建制力量，協助和推舉陳茂波出選下屆特首。

羅永聰直指不少林鄭的身邊人形容其勇猛形象已回歸。（黃舒慧攝）

曾於去屆特首選舉協助曾俊華打出漂亮選戰的羅永聰在節目笑指，全國政協副主席梁振英雖然已經轉行擔任鍵盤戰士，但他在特首選戰的角色仍非常活躍。他表示，梁振英及另一前特首董建華牽頭成立香港再出發大聯盟，或希望在短時間內統合建制力量「搭個棚」，推舉下任特首，「『搭棚』在政治圈都知道，不會因一件事而『搭棚』，而是有另一目標和目的，我會理解這個『棚』就是用作推舉下任特首，這是非常有效的工具。」

羅永聰認為，擔任財政司司長的人在選戰上往往有較多籌碼，他估計未來一年經濟將持續低迷，陳茂波很大機會要再次全民派錢，屆時他便能夠積累民望。

至於特首林鄭月娥的連任機會，羅永聰直指不少林鄭的身邊人形容其勇猛形象已回歸，「我聽到最近很多與林鄭有接觸的人，都向我說：『阿姐返嚟啦』，突然間勇猛形象再次出現。」不過羅永聰指，難以估計林鄭會角逐連任，但林鄭希望「翻盤」是人之常情，「你問我林鄭會否希望翻盤？我覺得是人之常情，到澳門賭錢，若只剩下船票，你都會想找『疊馬仔』借錢翻盤，賭枱上有翻盤心態，政圈內何嘗沒有這種心態，大家都不會希望自己的政治終點，就是一個醜陋的終點。」