政府改區議會指引　官員遇違國安標語可離場　須通報爭議事件

民主派在去年區議會選舉大勝，打破建制派壟斷局面，當中17區改由民主派掌舵，政府迅速變陣應對，多區民政事務專員因不同意臨時議程而自行離場，秘書處亦拒絕提供服務，被民主派質疑違反公務員政治中立原則。 《香港01》取得由一份政務司司長張建宗發給各政府部門及18區民政事務總署的內部文件，當中詳列出區議會的職責，以及各出席官員及民政專員應如何應對新形勢。 新指引有幾大重點，當有區議員展示違反「一國兩制」或港區國安法的標語或歌曲時，必須離席；若官員被冒犯或侮辱時，可自行離場；局方通報潛在爭議議題，必要時成立跨部門小組處理；及早前計劃試行的部門首長落區參觀活動，將會在今屆區議會取消。

政府向各政府部門及18區民政事務總署發出內部文件，點出三大指引，當中表明官員何時應自行離場；當有區議員展示違反一國兩制及國安法的標語或歌曲時，應如何處理；及早前計劃試行的部門首長落區參觀活動，將會在今屆區議會取消。

區議會去年「變天」後，政府與區議會關係急轉直下，今年1月中西區區議會提出臨時動議譴責警務處長監管不力，表決時「一哥」鄧炳強及民政事務專員黃何詠詩拉隊離場，政府事後解釋因指控不實及不認同動議立場；至於是否有統一指引，時任民政局長劉江華未有正面回應，僅稱由官員判斷。之後不同區議會提出討論「六四」等議案，民政專員亦離場，秘書處亦拒絕提供服務。

《香港01》取得由張建宗在8月11日發給各政府部門及18區民政事務總署的內部文件，當中詳列出幾項重要指引，供各區民政專員參考。

1. 官員在甚麼情況下，可以不出席區議會會議？ （a）該議題屬全港性質； （b）與司法程序或刑事案件調查有關的事項 （c）有其他平台、法定機構或諮詢架構，或會提供一個更合適的平台處理或討論有關事項

2. 官員在甚麼情況下，可以選擇自行離場？ 若議員對出席官員使用冒犯性及侮辱性言詞，或發言內容意指出席官員有不正當動機，出席官員可立即打斷議員的發言，並請主席作出適當處理。 情境1：若主席作出適當處理，而出席官員亦滿意主席的處理，出席官員可感謝主席，繼續開會。 情境2：若主席沒有適當處理事件／出席官員不滿意主席的處理／有關議員繼續使用該等言詞 2.1 若相關討論項目沒有迫切性，出席官員可要求把政府的意見全面記錄在案，並要求停止討論有關項目，然後先行離席。出席官員決定離席前，應考慮離席後的公眾反應。 2.2 若相關討論項目非常迫切，或出席官員經考慮相關因素後決定繼續與討論，出席官員可要求把政府的意見全面記錄在案。

張建宗向政府部門首長發出新指引，若議員作出冒犯及侮辱言詞，可先行離席。

3. 當有區議員展示違反一國兩制及國安法的標語或歌曲時，應如何處理？ 指引提到，若區議員或在會上展示違反「一國兩制」及國安法的標語或歌曲，當遇上有關情況時，公職人員必定要離開會議，直至歌曲完結或展示結束。若有區議員重覆展示標語或唱歌，公職人員應告知區議會主席，他們不會繼續參與當日的會議，並隨即離開。

九龍城區議會曾成立「警方執法監察委員會」，民政專員拉隊離場。（資料圖片）

至於計劃試行的部門秘書長落區參觀活動，亦將會在今屆區議會取消。指引列明，常任秘書長、政府部門首長暫時應繼續出席區議會會議，在本屆區議會任期至少出席會議一次，聆聽區議員意見。

指引列明，政府各局或部門應根據需要向民政專員提供建議，當處理任何有爭議或可能越權的議程，民政專員亦可就相關法律問題尋求律政司意見。

另外，政府各局或部門需要向民政專員通報潛在的爭議性議題，民政專員可以召成立地區跨部門小組，相關部門亦應就跨局議題合作，並在各自的職權範圍內行使法定和行政權力。