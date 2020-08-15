港版國安法｜林鄭600字解釋主動退回劍橋名銜：對虛名從不看重

《港區國安法》6月底實施，英國劍橋大學沃爾森學院上月表示，在《港區國安法》頒布後，對香港發生的連串事件深表關注，又指將考慮褫奪特首林鄭月娥榮譽院士的名銜。 根據行政會議成員個人利益登記冊，行會秘書處今日（15日）按林鄭通知，刪除她在個人利益登記冊上，有關英國劍橋大學沃爾森學院名譽院士身份的項目。 林鄭晚上在Facebook回應指，繼早前表示會主動註銷她的美國簽證後，昨日亦主動退回英國劍橋大學沃爾森學院的名譽院士名銜。她對於學院以毫無事實根據、道聽塗說的態度去誣蔑別人，感到十分失望，因此亦難以說服自己繼續與沃爾森學院有任何聯繫，所以一併把名譽院士名銜退回。林鄭最後在Facebook，更hashtag「一笑置之」。

林鄭表示，她在八十年代被政府保送到英國留學，當時該學院前院長於2017年初她當選特首後，邀請她成為該院名譽院士，她當時欣然接受。

林鄭表示，她在八十年代被政府保送到英國留學，當時該學院前院長於2017年初她當選特首後，邀請她成為該院名譽院士，認為將有助加强香港和劍橋大學及學院日後的合作，她當時欣然接受。

林鄭指出，自從去年「修例風波」以來，「現任院長承受了來自部分英國政客和媒體及某些團體（應和本地反政府組織的所謂「國際陣線」有關的人士）的壓力」，曾來信告訴她有人要求學院取消她的名譽院士。

林鄭：個人對虛名從不看重 但要讓學院掌握香港真相

林鄭強調，個人對這些虛名從不看重，但為了讓學院掌握香港的真相，去年底致函院長詳加解釋。「但事件並未告一段落，上星期院長又來信，説學院認為我偏離學術自由和言論表達自由的原則、處分批評政府的老師、阻止學生在學校唱歌和叫口號、執行有域外效力的國家安全法律等，現提供讓我答辯機會，否則就取回名譽院士名銜。」

林鄭說，對於這些「莫須有」的指控，院長一方面說有足夠可靠的證據，但卻沒有提出任何佐證，反而承認他們是「聽到」（we hear）或「據報道」（it was reported）。對於這些無稽之談，她說本想一笑置之，但為了維護特區政府和特首尊嚴，昨天再次去信反駁，包括指出香港各大學享有的學術自由和院校自主、大量學生違法被捕、英國維護國家安全法律中有相同的域外效力條文等事實。

對學院以毫無事實根據、道聽塗說態度誣蔑別人 感到十分失望

林鄭表示，她對於學院以毫無事實根據、道聽塗說的態度去誣蔑別人，感到十分失望，因此亦難以說服自己繼續與沃爾森學院有任何聯繫，所以一併把名譽院士名銜退回。

但林鄭最後說，雖然發生了這件不愉快的事件，但劍橋大學仍然是不少學生嚮往的著名學府，「而徐志摩先生筆下的康橋仍然為我和家人留下不少美好的回憶！」

林鄭解釋主動退回英國劍橋大學沃爾森學院的名譽院士名銜全文↓↓↓ 繼早前我表示會主動註銷我的美國簽證後，昨天我亦主動退回英國劍橋大學沃爾森學院的名譽院士名銜。 事緣這所我在八十年代被政府保送到英國留學的學院前院長於2017年初我當選特首後，邀請我成為該院的名譽院士，他認為這將有助加强香港和劍橋大學及學院日後的合作，我當時欣然接受。 但自從去年「修例風波」以來，現任院長承受了來自部分英國政客和媒體及某些團體(應和本地反政府組織的所謂「國際陣線」有關的人士)的壓力，曾來信告訴我有人要求學院取消我的名譽院士。

我個人對這些虛名從不看重，但為了讓學院掌握香港的真相，去年底致函院長詳加解釋。但事件並未告一段落，上星期院長又來信，説學院認為我偏離學術自由和言論表達自由的原則、處分批評政府的老師、阻止學生在學校唱歌和叫口號、執行有域外效力的國家安全法律等，現提供讓我答辯機會，否則就取回名譽院士名銜。 對於這些「莫須有」的指控，院長一方面說有足夠可靠的證據，但卻沒有提出任何佐證，反而承認他們是「聽到」(we hear)或「據報道」(it was reported)。對於這些無稽之談，我本想一笑置之，但為了維護特區政府和特首尊嚴，我昨天再次去信反駁，包括指出香港各大學享有的學術自由和院校自主、大量學生違法被捕、英國維護國家安全法律中有相同的域外效力條文等事實。