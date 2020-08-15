許智峯被跟蹤　大公文匯聲明斥包圍採訪車　許：顛倒是非黑白

民主黨立法會議員許智峯昨日（14日）在Facebook表示，連續多日被神秘車輛跟蹤，車內有大量攝影器材，警方到場後調查，表示私家車司機及乘客均為記者。 香港大公文匯傳媒集團今日發聲明指，昨晚在堅尼地城附近採訪時，許智峯和幾名身份不明人士突然包圍採訪車，粗言辱罵及大力拍打車身，並欲強行打開車門，拉記者下車，又指許智峯以所謂被跟蹤為藉口製造事端，對記者瘋狂圍攻謾罵，行為嚴重踐踏新聞自由，侵犯記者人權和採訪權益。 許智峯亦發聲明，指《大公報》反將受害人變被告，將惡意跟蹤議員謊稱為正常採訪，指鹿為馬，顛倒是非黑白，要求《大公報》立即撤回聲明及道歉，並將循法律途徑追究。

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大公文匯傳媒集團聲明指，記者當時在人身安全受到威脅的情況下，嘗試開車離開，但許智峯帶頭阻攔，並訛稱被撞到，慫恿同夥繼續起哄圍攻，致使交通長時間癱瘓。記者報警求助後，在聽從警方指引前往警署接受調查時，許智峯仍然無理取鬧，攔截採訪車，言行極為野蠻。

聲明指許智峯公然違反政府法例，明知故犯，不戴口罩，又說他身為公眾人物，做賊心虛，以所謂被跟蹤為藉口，製造事端，對新聞記者瘋狂圍攻謾罵，糾集不明身份人士恐嚇威脅記者，破壞採訪車輛，還要惡人先告狀，嚴重踐踏了新聞自由，侵犯了記者人權和正當的採訪權益。集團要求警方依法嚴肅處理，並保留法律追究的一切權利。

許智峯聲明：譴責失實指控 表示極憤怒

許智峯亦發聲明，譴責《大公報》失實指控，他表示，自己連日遭可疑男子租車跟蹤，當他與街坊上前對質時，對方拒絕披露身分，更沒有出示記者證，亦無透露是否傳媒，隨即試圖開車逃走並碰撞到他，最終該兩名男子被警方放行離開。

許智峯亦公開於本月13及14日車上攝影機所拍到該車輛跟蹤片段，並指自己連日發現可疑人物出現左右，前日、昨日駕車時均發現被男子以車輛跟蹤。許智峯說，對方一直沒有披露身分，形跡可疑，由立法會開始跟蹤至其寓所，由於擔心有關人士對家人不利，他與街坊昨日上前對質。

許智峯強烈否認《大公報》的指控，並表示極憤怒，否認過程中以粗口辱罵對方，亦否認用力拍打車身，更沒有試圖開車門拖司機出車。