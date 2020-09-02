【修例風波紀要．第三回】示威遍地開花　汽油彈催淚彈鬧市橫飛

過去數十年，本港社會運動予人行禮如儀的刻板印象，2014年由「和理非」主導的佔領運動以失敗告終，推翻「人大8.31」決定及爭取「真‧普選」成為泡影。到了2016年旺角騷亂，掟磚放火不絕，勇武抗爭萌芽。 2019年，香港風雲變色，反對修訂《逃犯條例》浪潮踏入8月「遍地開花」，席捲全港。吸取了佔中的教訓，揉合了旺角騷亂元素，示威者不再留戀「陣地戰」，各區癱瘓交通、掟磚縱火令掌權者始料不及，全港18區留下「戰損」痕迹。 反修例陣營以「Be Water」為策略，提倡「快閃」行動，在路上設障、到大型商場聚集成為常態。「和勇不分」的迷幻氛圍籠罩社會，點燃了的汽油彈像憤怒般發洩警隊身上，鎮壓示威者的催淚彈在鬧市中橫飛警方執法進退失據、蠱惑人心的「文宣」漫佈網上線下，人們似乎集體喪失辨別真假的能力，7.21元朗白衣人施襲與8.31太子站風波，在警民、政府與之間撕開更大的傷口。

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8月5日，示威者發起「大三罷」，黃大仙一帶有全副裝備的示威者在路旁。（資料圖片／羅君豪攝）

大三罷「Be Water」 癱瘓全港交通

8月5日，凌晨1時，葵涌道天橋車來車往，載着無數歸家市民。多名示威者拖着鐵欄、木板、垃圾筒及紙皮來到橋面，攔截了三條行車線，有人悄悄地點起火頭，雜物在車輛面前起火，濃煙升到半空，車輛無法前行只能鼓躁地響按，毗鄰屋苑傳出吵鬧聲，有乘客落車爭執被打至頭破血流，逾百示威者佔據路面，久久不散，為反修例示威具標誌性的8.5「大三罷」及全港示威揭開序幕。

港府似乎低估形勢，未有及早制止，助長了示威「遍地開花」，示威者以「Be Water」為行動策略，凌晨起在黃大仙「快閃」，持續不斷有示威者堵塞龍翔道， 來往東九龍方向的交通幾乎全日截斷，屯門公路、青山公路等主要幹道同樣受阻，紅磡海底隧道、東區海底隧道及西區海底隧道更一度被水馬陣堵塞。受不合作運動影響，港鐵多條路綫停駛，這個早上，香港交通幾近癱瘓，觸動了政府神經。

當天上午10時，特首林鄭月娥率領一眾高官會見傳媒。經歷了兩個月的動盪，以及7.21元朗白衣人施襲對政府及警隊威信的打擊，林鄭明顯面有疲態，她語帶顫抖地斥責：「他們揚言要搞革命，要光復香港。這些行為已經遠遠超越原來的政治訴求，這些挑戰國家主權，危害一國兩制的違法行為會摧毀香港的穩定繁榮……這一種有人形容為玉石俱焚的做法，會將香港推上一條不歸路。」這與半年前鏡頭下振振有詞地強推修例的特首判若兩人。諷刺的是，外頭繼續硝煙四起，汽油彈橫飛，道路無法開通，多區警署被破壞，不同政見人士互相打鬥，激進示威者與警員短兵相接，混亂間首次有警員擎天開槍示警。

8月5日，示威者發起「大三罷」，以「Be Water」為行動策略，凌晨起行動。受不合作運動影響，港鐵多條路綫停駛，這個早上，香港交通幾近癱瘓。（資料圖片／歐嘉樂攝）

18區連儂牆 凝聚示威者

反修例運動被許多人形容為「無大台」抗爭的典範。早在2014年佔中之時，「拆大台」已是年輕一代抗爭者的目標。到了去年夏天，看得見的大台被徹底拆掉，取而代之是網上討論區「連登」及即時通訊應用程式「Telegram」作為戰略平台。在虛擬世界，示威者開啟了新的連結方式，決定着運動的走向。「戰術谷」、「資訊組」、「文宣組」……運動參與者似乎各自找到了自己的角色，隱然形成了一個有序分工的組織架構。

「文宣組」是其中一道奇異的景觀。如果說「遍地開花」是運動的主體，那麼各區連儂牆便是滋潤它的補充劑。與2014年佔領運動不同，反修例示威下全港18區都設有連儂牆，各有特色，一條柱、一條走廊、一條樓梯都變成示威者表達訴求的平台。收集及研究文宣的小媚（化名）形容：「連儂牆除咗提供畀市民表達訴，亦係一個反修例的資訊平台，內容廣泛，有時事、有熱話、有主流傳媒無報道的事件，文宣有Fact Check同數據支持，可以令更多街坊認識反修例事件。」

7.21元朗事件後，全城矛頭直指警隊，更有「警黑勾結」之說，連儂牆上的文宣亦轉向針對警隊執法，小媚分析：「兩名軍裝警不顧市民安危，選擇離開現場，咁荒唐嘅事令唔少無關注反修例人士都加入示威，假如文宣係推動到更多人參與示威，都不足為奇。」這大概道出了，連儂牆與「遍地開花」之間密不可分的關係。

7.21元朗事件後，全城矛頭直指警隊，更有「警黑勾結」之說，連儂牆上的文宣亦轉向針對警隊執法。（資料圖片/余睿菁攝）

反對大台 連登TG主導「快閃」

在「大三罷」報捷後，示威者再策劃下一波行動——8.11全港「快閃」。示威者按照網上「行動post」號召，接近中午12時兵分多路堵路及破壞，港九新界都有「戰損」痕迹，各區警署成為破壞目標，傍晚6時許，示威者包圍尖沙咀警署，有示威者向警署縱火及掟汽油彈，警署內有警員被燒傷送院，指揮官晚上7時半下令「保衛警署行動」，警方向彌敦道發射至少8發布袋彈，一名少女疑眼部中彈受傷倒地，尖沙咀戰場才告平靜下來。

不過，在另一邊廂，全港依然火頭處處，Telegram傍晚公布投票結果，建議「快閃」紅隧，未幾理工大學外紅隧收費區已被癱瘓；晚上9時，葵芳站遭受破壞逼使警方在站內射催淚彈；深夜銅鑼灣混戰期間，突然有喬裝示威者的警員於波斯富街制服多人，令示威者潰不成軍，銅鑼灣滑鐵盧，驅使多人「轉戰」太古，速龍小隊早着先機在站內堵截，於扶手電梯近距離掃射胡椒彈槍，示威者走避不及，釀成人踩人。

8.11令警隊一夜間腹背受敵，多種行動策略都備受質疑，時任警務處處長盧偉聰當晚探望受傷同袍後沒有會見傳媒，僅透過公共關係科發聲明表達憤慨，予以最強烈譴責，強調定必追究；與此同時，反修例陣營亦損傷慘重，一名前線示威者表示：「呢個係一場長期抗爭，唔會今日打完聽日就有民主，外國媒體亦睇到，示威者喺沒有對等武力下，如何被警隊鎮壓，而呢一仗亦證明，喺無大台下，誘發咗好多可能性，呢啲係2014年唔會見到。」

8.11令警隊一夜間腹背受敵，多種行動策略都備受質疑，圖為時任警務處處長盧偉聰。（資料圖片／曾梓洋攝）

商場大混戰 「和你shop」成常態

「遍地開花」及「快閃」成為了往後的主調。踏入9月份，一種前所未見的示威模式逐漸萌芽——商場示威。

追本溯源，7月14日沙田遊行當晚，示威者佔據了沙田新城市廣場，警隊部署的驅散行動似乎並不順利，先後有警員落單被圍打及被咬斷手指，而對示威者來說，這場商場大混戰可算是「五五波」。當晚網絡上已探討開拓商場示威戰線，更有人揚言要「裝修」（示威者用語，即破壞）各大商場內的「紅店」（中資企業）及持相反政見的商舖，但亦有意見認為商場示威同困獸鬥無異，最終不了了之。

直至9月14日，「忠義民團」成員、別名「大波man」的石房有與逾百名愛國人士在九龍灣淘大商場高調撐警期間，與反修例示威者爆發流血衝突，警方到場後被質疑執法不公，網絡上再度研究商場示威的可能性。縱使《警隊條例》第50條訂明警員倘有理由相信須逮捕人士身處某處，可自由進入搜查，但有法律學者質「須逮捕人士」難以界定，網民亦傾向視商場為「休戰區」，單向地認為警方不會貿然進入；而且，鼓吹者強調商場示威「和平」以吸引「和理非」市民，凝聚民氣。

「搞商場係要畀壓力地產商，從而畀壓力政府，借力打力，同埋要搞到啲『紅店』條數唔靚仔，迫佢哋閂門。」一名示威者補充：「警隊初時顯得有啲猶豫，唔係次次都會入商場，咁幾大都入去啦，況且行動達到目的就要走，商場戀戰同困獸鬥無分別。」往後每逢周六、日各馳名商場如中環ifc、尖沙咀海港城、旺角Moko、九龍塘又一城、九龍灣德福廣場等，都有示威者進駐舉行「和你shop」，而規模較小的「和你lunch」亦於每日的午飯時段舉行。

示威者最先佔據的商場是沙田新城市廣場，警隊當晚部署的驅散行動並不順利。（資料圖片／余俊亮攝）

「屠龍小隊」冒起 汽油彈襲警

隨着反修例陣營聲勢趨浩大，一直處於被動的警隊明顯調整策略，8月25日首次出動水炮車清場，8月31日於全港示威後主動入太子站執法，9月起更向休班警派發警棍，隨時混入示威者執法，其後更修訂「武力指引」，放鬆可動用武器限制。警隊提升裝備及武力，確實帶來震懾效果，一時間令示威者陣腳大亂，但副作用是加深了雙方敵視，形成比2014年更大的警民矛盾。

警民關係在一次又一次街頭對抗與衝擊中迅速消蝕，一方面，民間不滿警方未正視7.21二、8.31等事件，迴避警員涉嫌縱容「白衣人」攻擊及在執法時過度使用暴力等爭議；另一方面，非理性氛圍在撕裂的社會裏滋長，社交網絡充斥的陰謀論——諸如「8.31太子站打死人」等虛假文宣不斷催化着抗爭情緒。民間積累的怨恨愈滾愈大，一批比勇武派更暴力的「屠龍小隊」，以替港人出氣的姿態出現。他們不在示威中以盾抵擋警隊攻勢，而是向警員及警署投擲汽油彈，甚至埋身傷害。一些示威者有樣學樣，多區警署都遭包圍，旺角警署更曾經連續多晚成為狙擊目標。

警方記錄過去一年警署受襲數字，由去年6月至今年6月底，全港有37間警署受到合共200多次破壞，當中24間警署至少66次中汽油彈，尖沙咀及旺角警署分別為10次及9次。多間警署至今亦在修復中，水馬繼續牢牢包圍警署，警員依然高度戒備，警隊與示威者之間劍拔弩張，短期內能否修補鴻溝仍存有暗湧……

（第三回完）