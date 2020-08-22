逃犯條例︳暫緩非因6.12示威　羅致光：認為衝擊令政府改變是迷信

撰文：劉錦華
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去年政府推動修訂《逃犯條例》惹來民意反彈，大量市民於去年6月9日參與遊行抗議，民陣指當日有約一百萬名市民上街反對修訂《逃犯條例》。惟遊行完結後，政府當晚發聲明指將如期於同月12日審議條例，於是在會議當日大批民眾包圍立法會以阻止會議進行，警方以催淚彈及橡膠子彈驅散人群。政府其後於同月15日宣布暫緩修訂逃犯條例。
勞工及福利局局長羅致光昨日（22日）接受香港電台電視節目訪問時表示，政府是因為6月9日的遊行而非6月12日示威者衝擊立法會，而決定暫緩恢復條例二讀，又指政府退讓是由於暴力的效果的想法是「迷信」。
羅致光指政府決定暫緩恢復條例二讀，並非因6.12的衝擊。（香港電台節目截圖）
羅致光指，政府決定暫緩恢復條例二讀，並非因為6月12日的衝擊，而是受6月9日的遊行影響，重申政府作決定不是瞬間的事。羅致光認為，大家以為是6月12日衝擊立法會改變政府想法，但其實此看法前幾日已經決定，只是事件發生後才公佈，並非因6月12日發生的事而令政府改變看法。
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暴力促政府退讓是「迷信」
羅致光表示，有人認為6月12日衝擊立法會是成功地反對政府，甚至有人認為政府退讓是暴力的效果的想法是「迷信」，認為事件的因果關係並非如此。羅致光強調，很多政府要做的事，是早已決定要去做的。
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