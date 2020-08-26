許智峯 林卓廷涉721及屯門事件被捕　胡志偉批指鹿為馬、顛倒黑白

立法會議員林卓廷、許智峯清晨遭上門警方拘捕，指他們涉及去年 7 月 6 日屯門公園事件，林卓廷同時涉嫌參與去年7.21暴動。民主黨今早（26日）會見傳媒，主席胡志偉批評事件是指鹿為馬，將議員到現場調停紛爭的責任顛倒是非。胡志偉強調，林卓廷在721事件中受傷是原告，現在卻變被告，斥警方濫捕、濫告。

胡志偉稱，事件反映當局無意就反修例運動中的錯誤撥亂反正，強調林卓廷和許智峯當日在屯門公園履行議員職務解決紛爭，一年後卻遭檢控，批評「政府利用法律制度和警政系統作為社會鎮壓社會和不同聲音的工具」，而非要修補政府與社會關係。胡志偉又質疑，政府利用手上權力製造寒蟬效應，令議員履行職務及市民表達意見時受影響，重申該黨予以強烈譴責。

涂謹申稱警方這一年多追查事件，一直稱林卓廷是受害人和目擊者，質疑為何會突然驚醒控告林卓廷暴動罪。他批評事件是「指白為黑」，是徹頭徹尾的政治逼害和政治報復。涂謹申又指，事件反映外國為何會對香港政策投不信任票。

胡志偉：民調工作仍會繼續

被問到事件會否對民調和去留問題有影響，胡志偉稱民調已經交給香港民意研究所負責，仍然會繼續相關工作，強調民主黨就去留的利弊提供理據，會循從民調結果決定，「從呢件事本身對市民對公眾點睇民主派去留，其實呢個都牽涉到大家點睇特區政府無法無天」；涂謹申稱，最即時影響是林卓廷晚上未能出席與抗爭派的劉頴匡辯論。胡志偉又指，何俊仁一直跟進兩人法律問題，亦有同事在警署等待，有最新進展會再通知大家。