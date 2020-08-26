政壇諸事町｜民建聯押後籌款晚宴　吸金減少無礙立會選戰？

立法會最大黨民建聯每兩年舉行籌款晚會，吸金力一向驚人，但受新冠肺炎疫情影響，民建聯中常委近日決定押後原定11月舉行的籌款晚會，期望明年中前「補辦」，儲足「銀彈」為打好立法會選戰。 負責統籌的民建聯前副主席彭長緯指，雖然未能舉辦籌款晚會，但幸得善長定額捐款支持，民建聯目前財政仍穩健。

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收入逾半來自捐款

民建聯籌款一向受政界關注，拍賣品往往高價成交，其中時任中聯辦主任張曉明於2014年大筆一揮「駿程萬里」字畫，由世茂房地產主席許榮茂以「天價」1380萬元投得；2016年，張曉明字畫「度德而處」，更由全國政協委員高敬德以1880萬元認投。兩年前的籌款晚會，中聯辦副主任何靖高歌一曲《我的中國心》，成功為民建聯進帳900萬元。

根據傳媒翻查民建聯最新財務報表發現，截至2019年4月底，民建聯仍坐擁近8000萬總資產，在2018/19年度的總收入錄得超過1.28億元，收入當中逾半來自會員捐款，其中2018年的籌款晚會一夜籌得逾4000萬元。開支方面，民建聯最新年支出為1.27億元，收支大致平衡，租金與行政支出超過9100萬元，佔總開支近7成。

民建聯上月舉行籌款晚會，林鄭月娥以署理特首身份坐足全場。（資料圖片）

獲「保就業」計劃補貼754萬

民建聯原定11月在會展舉行籌款晚會，但礙於疫情問題，民建聯近日已決定延遲舉行，目標是明年7月會慶前「補辦」。彭長緯接受查詢時表示，正與場地商討延期問題，他指短期內雖未能舉行籌款晚會，但過去一段時間幸得不同人士捐款支持， 目前財政狀況仍穩定。

彭長緯指，政府早前宣布押後立法會選舉，反而令民建聯支出減少，而經過去年區議會選舉後，民建聯不少地區辦事處已歸還房署，開支略減。

有民建聯中委則指，新冠肺炎下各行各業受衝擊，大額捐款本已減少，押後籌款對該黨財政有一定影響，特別是面對立法會選舉，需有充足彈藥打仗。

民建聯早前有申請第一期「保就業」計劃，領取逾754萬元工資補貼，承諾受僱人數為305人。黨主席李慧琼當時指，全球和全港經濟收縮，政黨捐款相當艱難，該黨經過審慎考慮後，決定申請「保就業」計劃。