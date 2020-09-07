何俊堯調職｜葛珮帆斥明調暗升　引消息指何反獲加薪6至8萬元

東區法院裁判官何俊堯早前審理東區區議員仇栩欣涉襲警案，批評兩名作供警員「大話冚大話」，說法不合邏輯，事後遭民建聯立法會議員葛珮帆去信終審法院首席法官馬道立投訴。有報道指，何俊堯將被調離裁判法院，轉往高等法院專責處理原訟庭刑事案件的排期事宜，職銜為「刑事案件排期法官」，意味短期內毋須審理刑事案件。 葛珮帆今天（7日）稱，何俊堯調職後獲加薪6萬至8萬多元，加上調職後負責案件排期工作，形容是位高權重，認為何俊堯被升職加薪，「被投訴之後會升職？有無搞錯？」

葛珮帆今天稱，何俊堯調職後獲加薪6萬至8萬多元，加上調職後負責案件排期工作，形容是位高權重，認為何俊堯被升職加薪，「被投訴之後會升職？有無搞錯？」（羅君豪攝/資料圖片）

葛指支持者原本慶祝 知悉「升職」後感嘩然

葛珮帆表示，在8月18日，她已去信馬道立，指出何官判案時有「好大問題」，當中包括判詞偏頗，如同做了辯護律師，又指何官指警員「講大話」一個非常嚴重的指控，因此去信關注事件，否認是施壓和影響司法獨立。

葛珮帆又指，今早收到何俊堯被調職的消息，支持者發短訊予她並慶祝，但後來向一些熟悉司法機構的人了解後，知悉何俊堯調職並非平調，而是升職，甚至是準備再升職。

葛珮帆指出，何俊堯調職後獲加薪6萬至8萬多元，加上調職後負責案件排期工作，形容是位高權重，認為何俊堯被升職加薪，知悉後感到嘩然，「被投訴之後會升職？有無搞錯？」，形容這個升職的舉動是司法機構的重大失誤。葛珮帆又指，何俊堯被升職不是單一事件，指由郭偉建因「高尚情操」被調職，到水佳麗、錢禮等法官的判案手法，令大眾擔心法庭審院是不公平、不公道和有顏色。

葛珮帆又再就法官匿名信事件解畫，她質疑為何要求所有法官出席該講座，但不是談及國安法，而是談司法公義，講一些「阿媽係女人嘅嘢」。

梁家傑批評，周浩鼎、葛珮帆將未核實的資料向公眾發布，實際上是希望破壞公眾對法院的公信力。（余俊亮攝/資料圖片）

資深大律師、公民黨主席梁家傑接受查詢時表示，暫時未能充分掌握何官被調職的具體安排。不過梁家傑關注建制向司法機構施壓的情況，他批評周浩鼎、葛珮帆將未核實（factcheck）的資料向公眾發布，實際上是希望破壞公眾對法院的公信力，又指司法機構就法官判案和人事安排有既定制度，作為立法會議員，不能因法官如何判案便要求將法官「炒魷」。他批評部分人惡意、有組織、有預謀地把法治這道香港的最後防線拆毀。