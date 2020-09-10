美國領事館持有的南區壽臣山壽山村道37號物業成功售出，據了解是次中標買家為恒隆地產。在中美關係惡化之下，有傳不少華資商家都因政治因素，而對此黃金豪宅地段望之卻步。自由黨榮譽主席田北俊接受《香港01》訪問表示，因為恒隆地產董事長陳啟宗是美國公民，因此才夠膽投標。

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今年中全國人大會議通過「港版國安法」時，隨即傳出美國將賣地，甚至撤出香港的消息。這塊由美國政府放售的壽山村超級豪宅地皮，市場人士一度估值達50至70億元，但在中國和美國關係日趨緊張，美方更有意取消給予香港特殊待遇的形勢之下，入標被視為存在一定政治風險，外界預料財團出價會偏低，而最終以25.66億元售出。

自由黨榮譽主席田北俊牽頭成立的希望聯盟今天（4日）去信特首林鄭月娥，建議林鄭成立獨立調查委員會，調查去年「7.21」和「8.31」事件。（高仲明攝/資料圖片）

自由黨榮譽主席田北俊指， 許多華資企業不入標是因為害怕美國政府會「報復」，因以低價投得該黃金豪宅地段，等於大大佔了美國政府的便宜，難保美國總統特朗普會否予以某種「報復」，畢竟不少華資企業於美國都有資產，不得不三思而後行。但恒隆地產董事長陳啟宗本身就是美國公民，他投得地皮只是美國「自己賣俾自己」，即使平價售出也不存在被佔便宜或資金外流的問題，所以他才敢投標。田北俊受訪時也笑說：「如果我28億元入標可能已經中咗。」與其胞弟田北辰不約而同對沒投標表示「抱憾」。

外界一般分析華資企業對美領事館物業卻步，亦是基於政治因素，不過不是顧慮美國政府，而是主要擔心得失中央政府，在中美關係惡化的敏感時刻與美國政府進行巨額商業交易，難免牽動中共神經，不利財團在華發展。而以陳啟宗美國公民的身份，似乎少了這部分的擔憂。