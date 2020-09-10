施政報告｜田北辰倡全民派錢一萬　料駿洋邨準租戶將有好消息

特首林鄭月娥將於10月公布新一份施政報告，立法會議員田北辰今（10日）會見林鄭，向她提交多項建議。田北辰建議再次全民派錢一萬元，同時向60歲以上的長者提供2000元醫療券以及將申領生果金的門檻由70歲降至65歲。被問到特首對派錢一萬有何回應，田北辰稱不便透露林鄭的表態，相信她心中有數，「佢自己都計緊數」。

田北辰建議再次全民派錢一萬元，同時向60上的長者提供2000元醫療券以及提倡將申領生果金的門檻由70歲降至65歲。（田北辰提供）

田北辰又指，政府應研究開徵與資產相關的新稅種，如引入資產增值稅或奢侈品稅等。對於政府擔心會影響競爭力，他稱外來投資者認為香港值得投資的原因，是與其司法制度，利得稅低等有關，強調今年是研究開徵新稅種的最佳時機。

田北辰稱，現時有逾103萬市民完成全民檢測，暫新增18宗確診個案，緊密接觸者不超過一百人。他強調計劃反映隱形患者不多，現時竹篙灣二期、租用隔離酒店等檢疫設施已足以應付，促政府讓火炭駿洋邨準租戶盡快上樓，他相信政府將會有新突破和好消息。

對於近日司法機構連番被抨擊，田北辰認為藍、黃營雙方不針對判證只針對法官是非常嚴重的問題，強調必須要小心處理。他又指，若大家連司法都不相信的話，一國兩制如何行下去？