全民檢測｜聶德權料最終170萬人參與　形容達政策目標

普及檢測計劃天（14日）結束，公務員事務局局長聶德權今天（13日）出席港台節目《城市論壇》時表示，截止今天早上，共有167.8萬人登記參與檢測，料最終能有170萬人參與檢測計劃，認為計劃達到政策目標。 聶德權指，檢測計劃找出23宗確診個案，確診率約0.00138%，同時昨天9宗確診個案有5宗源頭不明，反映第三波疫情大幅緩和及進入尾聲，但仍出現隱形傳播鏈。 對於有聲音質疑普及檢測計劃耗用大量公帑，計劃開支仍未有公開。聶德權表示，在計劃結束後，政府將作出交代，指開支重要用於設檢測中心、檢測人員酬金、運輸費用等。

許樹昌認為，計劃找出23個確診個案並非小數目，若政府「乜都無做」，第三、四代傳播便會有機會出現。

找出23宗確診 胡定旭：成效非常顯著

聶德權今天出席《城市論壇》，是繼2015年時任勞福局局長張建宗後，首次有問責局長出席《城市論壇》。對於有人質疑普及檢測計劃成效，聶德權指，普及檢測只是三管齊下的其中一環，又指市民一直希望參與檢測，惟私人市場費用貴，認為普及檢測推出後，市民反應「好好」。

聶德權指，目前有167.8萬人登記參與檢測，料最終能有170萬人參與檢測計劃，數字具參考價值。他指，檢測計劃找出23宗確診個案，確診率約0.00138%，同時昨天9宗確診個案有5宗源頭不明，反映第三波疫情大幅緩和及進入尾聲，但仍出現隱形傳播鏈。

華昇診斷中心董事長胡定旭認為，普及計劃找出隱形患者，截斷很多條傳播鏈，若有6至7條傳播鏈在社區傳播，結果不堪設想，認為普及檢測成效非常顯著。政府抗疫專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，計劃找出23個確診個案並非小數目，若政府「乜都無做」，第三、四代傳播便會有機會出現。

陳沛然表示，看見普及檢測計劃有效益，不過指出效益是出現在政治上，認為計劃可讓特首林鄭月娥感謝中央的大力支持，協助林鄭在低迷的民望下繼續施政。

陳沛然：計劃助林鄭施政 聶德權駁：應聚焦公共衛生因素



醫學界立法會議員陳沛然表示，看見普及檢測計劃有效益，但效益出現在政治上，認為計劃可讓特首林鄭月娥感謝中央的大力支持，協助林鄭在低迷的民望下繼續施政，政治效益非常重大，認為若要評估計劃的效益，應「睇大啲、睇闊啲」。

聶德權反駁陳沛然的講法，認為他應聚焦公共衛生因素，指香港本身無能力做大型檢測，是次檢測計劃是因中央在檢測、化驗能力上提供支援，否則香港無條件進行全民檢測。

有多名觀眾致電節目，其中觀眾葉小姐稱無參與計劃，形容檢測推出得太遲，又指第三波疫情因政府無做好把關而爆發，促政府向因第三波疫情逝世的人道歉。聶德權表示，大家也不想看到出現死亡個案，指政府會提供受影響家屬提出最大的協助。

至於關口管控問題，聶德指出，疫情前出境人數多達40萬人，昨天出入境人數則為4000人，大部分為香港人，人流只是疫情前的百分之一。聶德權認為，跨境輸入的風險永遠存在，不可能零風險，出現輸入個案在所難免，認為政府防止傳播才是重點。

胡定旭認為普及檢測成效非常顯著。

「國家隊」8小時不上廁所工作 胡定旭讚敬業

「國家隊」人員昨天接受本港和內地傳媒訪問，其中暨南大學附屬第一醫院調派來港的醫學檢測主任李珉珉表示，最初每日要工作12小時，加上三重的防護衣下「汗水能夠撈出來」，幸好其後更數縮短到8小時，但人員仍然「不吃不喝不拉」地工作。

胡定旭指出，由於去廁所需要卸下保護衣，因此有人員寧願不上廁所，形容「國家隊」敬業精神很值得尊重。聶德權指，有關情況反映國家隊的專業心態和精神。

聶德權表示，在計劃結束後，政府作出交代，指開支重要用於設檢測中心、檢測人員酬金、運輸費用等。

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