12港人潛逃｜朱凱廸指華春瑩「扣政治帽子」　 家屬稱港府無協助

12名港人上月涉嫌潛逃台灣時被廣東省海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所。多名家屬前日（12日）在民主派立法會議員朱凱廸、涂謹申陪同下召開記者會，要求港府提供援助。深圳市公安局鹽田分局昨天（13日）表示，12人因涉嫌偷越國家邊境犯罪。外交部發言人華春瑩同日指出，12人因非法越境被捕，而且企圖把香港從中國分裂出去。 朱凱廸今日（14日）在港台節目中表示，華春瑩的說法是「扣政治帽子」，將12人打為「港獨分子」，配合未來內地官方可能的政治宣傳行動。他又指，現時所知有關12人的資訊，是內地官方一面之辭，沒有第三方核實，家屬委託律師要求與當事人見面亦被拒，認為港府應多做一步，了解相關人士情況。

▼12被捕港人家屬記者會情況▼

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朱凱廸指，現時12人被羈留的情況，外界完全不能掌握。官方昨日的說法，完全沒有辦法由家屬委託的律師核實，因為根本不能接觸當事人，家屬仍然覺得12人是生死未卜、音訊全無。官方稱12人已找中國律師幫忙，但6名家屬委託的律師都不能探視，其中2人更已有齊當局聲稱要帶備的文件，都被拒探視，到底當事人是否受威迫下「接受」官派律師的諮詢服務，甚至由此至終都不知道家屬有委託律師，都值得懷疑。

被扣留人士鄧啟賢的弟弟鄧先生表示，現時內地官方的說法是單方面的，他們核實不到當事人的身份，香港警方除了提供一張「通知書」外，也提供不到其他資訊。有關前往內地辦手續，鄧先生暫時沒有這個打算，因為到內地可能需要隔離，另外也怕人身安全受威脅。他指，兄長患有哮喘及皮膚病，如無及時得到藥物，隨時有生命危險。鄧先生又指，目前普通市民可做的事已做盡，可是「連自己個政府（港府）都唔做嘢」，感到無助。

華春瑩指12人「企圖把香港從中國分裂出去」。（資料圖片）

對於華春瑩「把香港從中國分裂出去」的說法，朱凱廸批評是「政治帽子」，旨在對事件作「政治包裝定性」，不論最後12人會被落案起訴什麼罪名，都率先對其扣上「港獨」帽子，可能作為日後政治宣傳工具之用，例如安排「電視認罪」。

鄧先生亦指，華春瑩的說法荒謬，當案件都未有結果，連資料都未掌握時，憑什麼說當事人一定有犯法。