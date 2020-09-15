林鄭：全民檢測最重要感謝中央　下午公布抗疫基金3.0、限聚措施

歷時14日的全民檢測昨日（14日）正式結束，截至昨晚8時，累計完成約178萬個樣本的檢測。特首林鄭月娥今早（15日）出席行政會議前見記者，預料會回應今次計劃成效，以及12名港人上月涉嫌潛逃台灣時被廣東省海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所一事。《香港01》將提供直播。 林鄭月娥表示，參與全民檢測令家人、同事安心，亦是為抗疫工作出一分力，她感謝6000多名醫護人員、4000名公務員擔任支援工作，她高興市民認為人員表現專業，不如有些人嚇唬般很痛、增加感染風險。她稱最重要是感謝中央支援，每日進行十萬計檢測，短時間提高香港的檢測能力，否則檢測工作難有成效。 她指有關工作得到中央領導人重視，由港澳辦協調，多個中央部委包括衞健委、香港中聯辦等都有提供幫助，又稱讚內地檢測人員工作刻苦，令市民非常感動。

12港人被扣 林鄭指要認清本質：由內地處理恰當

【10:19】有記者被問到12名港人仍被內地拘留，家屬所指派的律師不獲見面，更被安排「官派律師」。外交部發言人華春瑩日前指12名港人企圖「把香港從中國分裂出去」，外界關心會否由內地按國安法起訴？

林鄭回應指要認清事件本質，12人涉非法入境被內地拘留，屬內地司法管轄區範圍，由內地處理非常恰當，亦無其他方法。她又指，要深究12人離港的原因，就是逃避法律責任，又強調12人中只有一人涉違國安法，強調要以正視聽，批評有人甚或其他國家轉移視線，稱是「民主人士」受制，故意描繪為與國安法有關。

被問到有報導指5港人涉潛逃台灣被扣押，保安局聲明呼籲當局不要「窩藏罪」犯，但對內地卻非此講法，林鄭表示一視同仁，指每個人都要為自己行為負責，到其他管轄區就要受當地調查及制裁。她強調，港人於境外違法，無論其背景，都會在尊重當地司法原則下提供可行協助，並非如社會上某些人對12港人有雙重標準。林鄭重申，港府會一如既往繼續積極跟進，並按需要提供協助。

她又解釋，台灣方面未提供5人資料，亦無收到家屬求助及台方消息，警方昨日已向台方查詢，至今日為止未收到回覆。

▼市民及官員參與全民檢測計劃情況▼

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下午記招公布新一輪防疫措施

【09:59】林鄭指，有關檢測計劃的成效、經費等後續問題，明白傳媒有很多資料想要了解，但由於檢測工作尚有工序未完成，今日下午會召開記者會進一步交代。此外，下午的記者會也會公布下一階段，即由本月18日起的新社交距離措施。

另外，政府今日下午也會公布防疫抗疫基金3.0的內容。林鄭表示，第1及第2輪基金大部分工作都已順利展開，其中第2期保就業計劃，收到15萬8千多名僱主申請，總數比第一期少6%，但其實有一部分原因是初時可能有部分僱主不了解申請資格，以至不獲批。在申請第2期保就業計劃的僱主中，有150,145名僱主，上期申請也有獲批。她期望，相關部門同事可加快本期計劃的審批，讓資金盡快去到有需要的僱主手上。

林鄭之後回應提問時指，檢測是全自願性質，有178萬人參加是一個非常好的結果，檢測主要是希望找出隱形患者，因為新冠肺炎可以沒有病徵，現在政府能更好掌握感染情況，本來曾憂慮會有龐大數字，會影響之後政策。她稱檢測亦希望提高市民防疫意識，避免外出，繼續戴口罩、保持社交距離，直到疫苗研發成功。

▼12被捕港人家屬記者會情況▼