沙半山手記｜建制打網戰變財路　前小花區議員月入高過立法會議員

建制派經歷去年區議會選舉重創後，深刻體會到網上輿論戰的重要性，於是爭奪民意的工程焦點亦開始轉變，由俗稱的「落地」（地區）改為「上網」，不少陣營內悍將紛紛轉戰YouTube做KOL(Key Opinion Leader)。在一批有建制背景的KOL和YouTuber如雨後春筍般湧現之際，同時意外發現了一條「新財路」。

政治人物經營YouTube頻道和個人Facebook專頁乃大勢所趨，去年的反修例風波中，民主派陣營以鋪天蓋地的文宣攻勢，成功搶佔輿論陣地。而民主派陣營以往有不少成功的KOL，例如「鄺神」鄺俊宇的YouTube頻道有15萬位訂閱者，觀看次數至今達14,814,917次。

經歷反修例風波加上區議會選舉失利後，建制派開始積極經營網絡勢力，累積網軍壯聲勢。日漸冒起的KOL人數也不少，其中一個標誌性現象，連建制最大黨民建聯的掌門人李慧琼，近日亦已加入戰陣，新建的YouTube頻道目前累積有6900 位訂閱者，觀看次數有374,825次。憑出位言論突圍而出的新界西立法會議員何君堯有1.3萬位訂閱者，觀看次數334,697次。立法會議員陳健波YouTube頻道的總觀看次數亦有3,350,185次。

而自2012年經營YouTube至今的立法會議員葛珮帆更加利害，有12.5萬位訂閱者，觀看次數有近二千萬次，冠絕建制派立法會議員。

而堪稱建制陣營KOL中最突出的網上紅人，必定是新民黨的李梓敬。目前，他的YouTube頻道已經有25.6萬位訂閱者，觀看次數接近四千萬次。

漁農界何俊賢YouTube頻道開始「有錢收」？

建制打網絡戰本純粹為了爭奪網上話語權，但竟意外掘出一個「大金礦」——YouTube分紅。在 YouTube 賺取收益有好幾種方法，包括廣告收益、頻道會員支付月費、粉絲購買超級留言與超級貼圖等。當然YouTuber必須先達到一定的訂閱人數和觀看次數才能開始與YouTube合作「揾真銀」。近日沙半山在政圈聽聞，有傳在YouTube有3.66萬位訂閱者的漁農界立法會議員何俊賢，其YouTube頻道已開始「有錢收」。

大發「意外之財」的還有一位前「小花」區議員，「上線」未足一年就坐擁近23萬訂閱，就是工聯會陳穎欣。當年工聯會派出年輕小花陳穎欣，惡戰資深「地膽」馮檢基，對手地區工作紮實，初次參選的她積極展開街坊服務，最經典連上門滅蟲除蚤也親身上陣，最後以些微票數之差險勝當選。至去年區議會選舉大變天，陳穎欣亦隨時勢逆流被沖走議席。陳穎欣在區議會選舉失利之後，化身YouTuber，不時發表「出位」評論，加上外形在一眾「深藍（男）」KOL中屬亮麗，至今其YouTube頻道的觀看次數超過二千九百多萬，數字增長十分驚人。以她YouTube頻道目前的訂閱數、影片的按讚跟互動數來看，收入估計相當可觀，盛傳其月入堪比甚至已超越立法會議員。

現時立法會議員酬金每月10萬1千元，區議員每月酬金33,950 元，難怪有地區人士笑言，「小花」們在網絡世界大紅之後，或有意轉做全職KOL，未必再戀戰區議會。

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李梓敬：KOL職業壽命比藝人更短暫

要完全轉型做YouTuber，單靠「講政治」是否就能賴以維生？新民黨李梓敬在接受《香港01》記者採訪時表示，YouTube是一個很好的宣傳平台，不過，他個人對以YouTuber作為職業有保留。他指，KOL的職業壽命比藝人更短暫，加上與政治話題相關影片的觀看次數，在去年6月後才有爆炸性的增長。他認為是修例風波，令大眾對政治的興趣熱度升溫，局勢平靜之後未必會再如此高漲，政界KOL的人氣可能會大不如前。