專訪｜泛民去留靠民調　廖長江：猶抱琵琶半遮面　籲擺脫激進綑綁

延任一年的立法會下月復會，民主派依靠民意調查決定去留，但在不少建制派眼中，可能只不過是一場戲。 建制派「班長」廖長江接受《香港01》專訪時質疑，泛民現時採用的民調是「結果主導」，「攞一個他自己啱用的結果，去合理化去留決定」，認為民調結果已經寫在牆上，相信絕大部分泛民最終會留任。他指從政者應有主見，不應為選票折腰，形容泛民想留守又不敢下決定，「猶抱琵琶半遮面」。 不管民主派是去是留，建制派已開始為未來一年議會佈局，廖長江透露，陣營內有人提出再次修改《議事規則》，其中一個考慮方向是內會、財委會等委員會主席選舉，改由秘書處負責，避免「內會風波」重演。

建制派「班長」廖長江指，泛民想留守立法會又不敢下決定，不夠灑脫。（高仲明攝）

指鄭松泰一早決定留任夠灑脫

民主派委託香港民研進行的民調下周一（28日）展開，門檻是在15名民主派議員支持者當中，若有過半數支持離任便會撤出議會，樣本約2400個。民主黨、公民黨等傳統泛民傾向留守，在初選大捷的「抗爭派」則力主杯葛，兩個派系近日在網上開戰爭辯，火花四濺。

隔岸觀火的建制派樂得「食花生」，似乎亦「睇死」泛民會留任。建制派立法會召集人廖長江接受《香港01》訪問時指，早前已有民調顯示逾六成泛民支持者反對留任，但民主派未有採納，反而委託民調機構再做一次。他指，民調結果往往取決於受訪樣本、問題方式、門檻設定等，質疑最新採用的民調只是「結果主導」，「攞一個他自己啱用的結果，去合理化他們去留決定，不單止discredit（失信）民主派本身的決定，亦discredit了民主派以後做的民調，我們還是否相信呢？」

他認為民主派應該「灑灑脫脫自己做決定」，像熱血公民鄭松泰一早表明留任，或如朱凱廸、陳志全般決定離開，「從政者應該有主見、有立場，並非事事靠民調決定」，現在卻「猶抱琵琶半遮面」，又以「民意授權」、「建制派動員擾亂民調」等各種借口粉飾，做法「肉酸」。

建制派流行一種說法，民主派傾向留任是因為薪酬太吸引，廖長江笑言，議員薪酬確實養活不少人，指民主黨議員鄺俊宇也要供樓，相信是考慮去留的重要因素。

廖：傳統泛民跟激進派走不會得票

民主派與抗爭派就去留問題爭論不休，已任兩屆議員、與泛民交手經驗豐富的廖長江認為，泛民近年一直被激進派牽著鼻子走，擔心流失「黃營」選票，「但一個政黨有自己尊嚴、理念，是否要為選票而折腰呢？你（泛民）這樣做，也不會得到極端抗爭派支持者的支持，你只會損失自己的理性票。」

廖長江指，泛民早就應該擺脫激進派綑綁，不止是去年修例風波，幾年前的政改方案亦如是，一些人想支持但被綑綁，「如果當時政改成功，就有特首普選，之後再立法會普選，現在回顧，我相信好多反對政改的人都後悔，如果『袋住先』，今日形勢已經不同。有人跟我說，泛民最大貢獻是反對政改，否則現在不知怎收科！」身為林鄭智囊、行會成員的廖長江說，稱對此講法「一笑置之」。

廖長江為人低調，少有受訪，他曾說自己是「camera shy」，但作為「班長」，不時需要代表建制派「扑咪」。（資料圖片）

考慮再改議規堵選舉主席漏洞

不論民主派留守或撤走，均無損建制派的分組點票主導權，建制內部正醞釀再次修改《議事規則》，避免「內會風波」重演。廖長江指，兩年前建制派曾經成功修改議規，在議員發言與立法會有效運作之間取得平衡，但泛民之後找其他漏洞拉布，包括在內會主席選舉中「霸王硬上弓」，「如果泛民不斷嘗試癱瘓政府功能、不斷癱瘓立法會憲制職能，我們（建制派）需要不時檢討做些什麼。」

他表示，其中一個值得考慮方案是修改委員會的選舉主持身份，例如內會、財委及事務委員會，一律改由秘書處負責，而非上一年度的委員會副主席或最資深議員。但他強調，建制派未正式展開討論，目前仍言之尚早，「每一條修改都是千錘百鍊，不是說改就改。」

（訪問二之一）