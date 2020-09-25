建制轟何君堯亂傳與中聯辦會面「重點」　嘲：個人觀點當共識

立法會將於下月中復會，中聯辦官員本周一（21日）與建制派立法會議員會面。有份出席的何君堯，事後在建制派手機通訊群組內，發表會面「內容重點」，稱來年要改革司法、教育和社福界「三座大山」，遭其他建制派議員怒轟，指何君堯所列的，僅屬個別議員的個人觀點，絕非甚麼「共識」，更非出自中聯辦官員之口，嘲諷何君堯「又想扮代表」。何君堯接受傳媒查詢時則強調，短訊的內容都是當日會議的共識。

（網上影片截圖）

據悉，周一的會面分為兩場，分別由中聯辦兩名副主任陳冬和何靖主持，建制派主要政黨都有人出席。一名有份參與會面的建制派議員向《香港01》記者表示，當日中聯辦官員有呼籲建制派團結，但無要求大家發動所謂的「鬥爭」。

不過，何君堯會後在建制派手機通訊群組內發放的會面「內容重點」，卻提到建制派須提高戰鬥力，「敢於鬥爭，亦善於鬥爭」，「要自我革命」。

田北辰強調，會議只是各抒己見，沒有何君堯所說的共識。（資料圖片）

何君堯：來年要改革司法、教育和社福界「三座大山」

訊息又提到，來年立法會有三座大山要處理。《明報》報道，何君堯所指的包括司法改革，「可由爭取脫去假髮做起」，恢復法官參加國情班、廢除大律師稱銜，以及將司法推薦委員會人數由9人增加至11人。第二是教育，「由革走黃獨老師做起」，中學文憑試（DSE）須剔除通識科。第三是社福界，要糾正非政府組織（NGO）和社工，「把他們變成支持政府依法施政」。此外，何君堯亦在提到要改革港台。

有份出席會議的實政圓桌田北辰接受訪問時強調，會議只是各抒己見，沒有何君堯所說的共識。

據稱有資深議員在群組內馬上直斥何君堯做法有問題，建制派「班長」廖長江更下令各人將何的訊息刪除。（資料圖片）

傳建制派群組內直斥何君堯

有參與會面的建制派議《香港01》記者表示，何君堯至少犯了兩大錯誤。第一，中聯辦與建制派議員的內容從來不作筆錄公開，何君堯的做法是「犯規」，據稱有資深議員在群組內馬上直斥其做法有問題，建制派「班長」廖長江更下令各人將何的訊息刪除，可見何君堯今次觸怒了不少建制派同僚；第二，何君堯的訊息給人的觀感是代表中聯辦或整體建制派的共識，有「假傳聖旨」之嫌。

不過，何君堯接受傳媒訪問時堅稱，訊息內容都是會議共識，「講完就要坐言起行，難道只是吹水？」又斥批評他洩密的建制派幼稚，反問「點做大事？」