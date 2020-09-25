十一遊行獲發反對通知書　民陣稱將上訴

民陣日前向警方申請於10月1日在港島舉辦遊行，昨日（24日）與警方商討，惟會面僅15分鐘便完結。民陣召集人岑子杰會後見記者時稱，相信很快會收到警方對十一遊行發出反對通知書，若無不反對通知書，民陣將無法舉辦遊行。 民陣副召集人陳皓桓今日（25日）表示，已經收到警方發出的反對通知書，又稱將會就結果上訴。

民陣召集人岑子杰昨日（24日）批評，警方在限聚令下，用盡所有權力禁止舉行遊行集會，形容香港人現時已失去遊行集會的權利。（01新聞截圖）

民陣擬於下周四（1日）舉辦港島遊行，路線原定由銅鑼灣東角道出發，經軒尼詩道、金鐘道、德輔道中，以中環遮打道及畢打街交界為終點。

警方的反對通知書中稱，民陣自去年6月起所舉辦的遊行期間或結束後，出現不同的暴力事件，令警員及市民因衝突及暴力事件而受傷，亦有人破壞公物及社會安寧。而民陣所舉辦的遊行地點，十分接近容易受衝突或暴力事件所影響的高風險建築物，如警察總部、高等法院，警方指有理由相信屆時會有部分參與者對上述建築物進行破壞行為。

警方又稱，有關遊行不屬於預防及控制疾病規例（第599G章）所指明的豁免群組聚集，相信舉辦遊行會增加活動參與者感染新冠病毒的風險，對市民大眾的健康及生命構成重大威脅。而綜合上述理由，警方決定向遊行發出反對通知書。

岑子杰昨日會見警方後批評，警方在限聚令下，用盡所有權力禁止舉行遊行集會，現時已有接近9個月沒有合法的遊行示威舉行。他表示，政府要求民陣在舉辦遊行時要符合限聚令要求，但即使民陣願意安排，警方也會以不同理由阻止，岑子杰形容，香港人現時已失去遊行集會的權利。

民陣副召集人陳皓桓說，當警方仍未發出不反對通知書前，民陣仍然會做好宣傳工作。至於若被警方反對舉辦遊行，岑子杰表示，民陣於10月1日將在=《蘋果日報》刊登頭版廣告，呼籲市民能剪下其中一部份並掛在心口，以不同方式繼續表達訴求。