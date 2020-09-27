施政報告｜青年民建聯倡通識教材網上公開查閱　准港人參軍

政府將於10月14日公布新一份《施政報告》，青年民解建聯今日（27日）提出多項建議，包括要求將通識科教材透明度提高，將教材上載至網上建立資料庫讓公眾查閱。就教材可能引起的版權問題，青年民建聯主席施永泰指，要與業界再討論，強調有智庫調查指教材有偏頗，認為有需要加強教材掌握。
青年民建聯又建議容許香港居民入伍參軍，在內地大學的港人學生可優先應徵。青年民建聯副秘書長陳壇丹強調，並非強制徵召入伍，只是讓青年多一個選擇。
陳壇丹指，容許港人應徵入伍，建議優先內地大學港人學生，如果保留學藉、可於退伍後再度入學，並享受學費減免。
他又稱，回歸以來香港與內地合作日益頻繁，不少青年人希望來回內地發展，但礙於措施所限，故希望政制局設大灣區發展及融合委員會，設港人港稅。
其他促進內地融合建議包括，建議教育局派官校英語教師到內地學校教港人子女英語，編制仍屬教育局、研增設高鐵月票計劃，與及擴大副學士畢業生往內地升學等。
教育局委任的學校課程檢討專責小組，早前支持通識科教科書納入現行的課本送審機制。（資料圖片／羅國輝攝）
施永泰指，香港產業單一，青年缺乏向上流機會，難免造成負面情緒。青民提出多項建議，在學業方面，建議政府為青年人在學生貸款設扣稅安排，逐步推動大學免費，免文憑試收費。青民又希望政府加強監察教師操守、增加醫學學位、醫院醫療職位，並落實海外醫生來港受訓政策等。
就業方面，青民建議政府資助企業開設實習機會，鼓勵青年到海外實習。而創業建議，青民希望政府在康文署公園舉辦文創市集、推出知識產權及研究費用扣稅額。
青民委員孫偉成指，抗疫基金撥款60億創臨時職位，他們建議增設網上平台，供青年瀏覽相關職位；同時資助更多企業利用資訊科技，設立虛擬實習計劃；並擴展持續進修基金，提高資助金額。
青年民建聯副主席劉毅表示，就青年住屋問題，他們倡議寬免青年自住買家的印花稅及按揭保險，增加單身人士在居屋及公屋中籤比例，同時以青年宿舍滿足青年人住屋需求。