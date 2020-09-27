施政報告｜青年民建聯倡通識教材網上公開查閱　准港人參軍

政府將於10月14日公布新一份《施政報告》，青年民解建聯今日（27日）提出多項建議，包括要求將通識科教材透明度提高，將教材上載至網上建立資料庫讓公眾查閱。就教材可能引起的版權問題，青年民建聯主席施永泰指，要與業界再討論，強調有智庫調查指教材有偏頗，認為有需要加強教材掌握。

青年民建聯又建議容許香港居民入伍參軍，在內地大學的港人學生可優先應徵。青年民建聯副秘書長陳壇丹強調，並非強制徵召入伍，只是讓青年多一個選擇。