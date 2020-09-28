利君雅事件｜林卓廷斥違程序公義　吳秋北：要求講人話涉人身攻擊

港台助理節目主任利君雅被港台延長試用期120天，管理層重啟涉及她在去年7月至11月出席政府記者會表現的調查。 民主黨立法會議員林卓廷去信廣播處長梁家榮，指港台已就投訴完成首次調查，並無對其採取紀律行動，惟如今在沒有新的證據和資料的情況下重啟調查，做法有違程序公義，更令人質疑旨在向堅守新聞專業的工作者開刀，對新聞界構成寒蟬效應。

民主黨立法會議員林卓廷去信廣播處長梁家榮關注事件。（歐嘉樂攝）

港台工會昨天表示，3年前入職港台的利君雅即將完成為期3年的公務員試用期，惟港台上週通知利君雅，指需要重啟去年7月至11月期間就政府記者會表現的投訴調，並決定延長她的試用期120天，如明天前不予回覆是否接受安排，則視為自動離職。

林卓廷強烈關注事件，指對重啟調查的做法感到震驚，指港台已就投訴完成首次調查，並無對其採取紀律行動，惟如今在沒有新的證據和資料的情況下重啟調查，做法有違程序公義，「據悉首次調查經已完成，並無對其採取紀律行動，利小姐在該段期間的專業及盡責的表現備受市民支持。」

林卓廷指，利君雅在去年7月至11月的政府記者會上，向不斷迴避重要提問的政府官員，追問客觀而尖銳的問題，實為專業記者的典範，他批評港台向利君雅作無理調查，「不免令人質疑政府最高層旨在清算香港電台」。他促廣播處長梁家榮必須堅守新聞自由和編輯自主，保護表現專業的員工不受外界無理指責，阻止一切對香港電台的政治打壓。

吳秋北指出，港台作為「官媒」，向特首負責，效忠政府是本分，不分立場階層，為全社會服務是本職，「正本清源正正是港台，是公務員隊伍的當務之急。」（高仲明攝／資料圖片）

梁振英狙擊：利君雅表現有違基本禮貌

另一邊廂，建制陣營紛紛留言狙擊利君雅，其中工聯會會長吳秋北在Facebook發文指，「咄咄逼人姑且算是一種訪問技巧，要求受訪者「講人話」便涉嫌人身攻擊了吧！？」，又說：「此等記者被奉為「女神」，既是社會風氣的縮影，更是帶衰媒體價值取向。怎可姑息縱容，吹捧利用！」

吳秋北指，港台作為「官媒」，向特首負責，效忠政府是本分，不分立場階層，為全社會服務是本職，「正本清源正正是港台，是公務員隊伍的當務之急。」

全國政協副主席梁振英亦在fb貼文，指利君雅的表現有違基本禮貌，「如果是在英國或美國同類的記者招待會上發生，老早已經炒了，不會延長試用期」，又指「BBC不會僱用這樣的記者」。