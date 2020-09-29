立法會延任｜教協通過葉建源留任：離開議會等同將監察權拱手相讓

教協在9月14至20日透過電話語音抽樣調查，就教育界對續任安排訪問3,422位教協會員，2,053位會員「支持」留任，佔回覆總數達60%，表示「不支持」留任的會員共1082位，佔回覆總數31.6%，其餘287位會員表示「無意見」。教協表示，參考會員調查結果及權衡輕重後，於昨晚(28日)舉行的理事會常務會議中，通過支持副會長葉建源續任立法會議員一年的決定。 葉建源指出，教育被中聯辦點名為三座大山之一，近年教育界成為政權針象，令會員有較重的危險意職，不少會員亦去信教協，希望他留任繼續維護教育界，又指若離開議會，如同將立法權和監察權，拱手相讓予建制派。

教協於昨晚(28日)舉行的理事會常務會議中，通過支持副會長葉建源續任立法會議員一年的決定。（張浩維攝／資料圖片）

▼盤點23非建制派最新去留取態▼

+ 17 + 17 + 17

教協昨晚發聲明，強調教協反對取消選舉，認為必須盡快重啟立法會選舉，但在應否續任一事上，在權衡輕重下認為，民主派議員應繼續在議會監察政府、表達民意，「更重要是在議會內阻擋惡法通過」，又指在教育界備受政治壓迫之際，認為副會長葉建源作為教育界的議會代表應留在議會，堅守香港人的價值和教育專業。

葉建源表示，民調結果反映會員意向非常清晰，認為教協內部民調已有足夠代表性，為延任尋求額外授權，解決法理問題。

葉建源指出，教育被中聯辦點名為三座大山之一，近年教育界成為政權針象，令會員有較重的危險意職，不少會員亦去信教協，希望他留任繼續維護教育界，又指若離開議會，如同將立法會和監察權，拱手相讓予建制派。

葉建源坦言，民主派在議會本身已人少，未來一年人數將越來越多，「若要阻擋惡法，困難度將會增加」，認為民主派需進一步商討在議會內的策略。

▼陳志全、朱凱廸交代不留任決定▼