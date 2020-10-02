特朗普確診｜陰謀論大爆炸　學者：反映其公信力極低

美國總統特朗普（Donald Trump）在當地時間周二（2日）清晨1時左右在Twitter上對外公布，他與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）一同確診新冠肺炎，將即時進行隔離。 特朗普確診消息一出，外界瞬間陰謀論大爆炸，甚至懷疑特朗普「詐病」助選，而非關心兩人之病情。有香港學者認為，此情況明確反映，特朗普「公信力極低」。

繼高級顧問希克斯（Hope Hicks）10月1日確診新冠肺炎之後，美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭亦宣布確診。梅拉尼婭在Twitter講述兩人的狀況時表示「感覺良好」（feeling good），白宮醫生康利（Sean Conley）則稱，兩人目前狀況良好，預計總統在康復期間能繼續履行職務。但消息一出，除了於網上引發極其熱烈討論，網友反應更兩極化，有的祈禱祝福，更多是幸災樂禍，更甚是充斥著林林總總陰謀論。各種謠言四起，猜測、質疑、蜚短流長、空穴來風，頃刻訊息爆炸。

外間質疑「確診」真偽 或只是助選戰略

外間流傳對特朗普猜測，其中不乏大膽假設，認為他「確診新冠肺炎」只是助選戰略，實際上未有染病之說甚囂塵上。陰謀論之一，就指他謀劃在10月15日第二次總統辯論前14天宣佈確診和隔離，「完美地」避開辯論之不利發展，從而在二辯前達到造勢效果。

此情此景，不禁令人聯到2004年發生在台灣的總統大選的情況。當年，陳水扁在大選前18小時中槍，最終扭轉乾坤，成功連任。另也有說法指，特朗普在隔離期間，可為押後選舉「試試水溫」，拖到直至有疫苗面世。而他在月底康復後，又可博取同情分，更能自吹自擂，宜揚美國在其英明領導下，醫療服務有多完善。

網上甚至有人整理出特朗普確診的「黃金時間表」，指他在此刻染病，時間性上有如「天賜良機」。因他在10月初確診，經過14日治療後，仍有足夠時間在10月中康復，而至10月下旬，尚有約兩星期作最後拉票。同一時間，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）亦難於向大病初癒的總統過度炮轟。到了11月3日，特朗普更有機會奪取幾個搖擺州的選票，包括「關鍵中的關鍵」俄亥俄州，最後成功連任。整個「計劃」被陰謀論者描繪得天衣無縫、滴水不漏，可謂「腦洞大開」。

外界質疑多於關心 信任度低乏公信力

對於特朗普確診的消息，香港中文大學新聞與傳播學院院長李立峯，接受《香港01》記者訪問時表示，在學術研究角度很難評論特朗普確診的真偽，「要病冇得唔俾佢（病）」，但消息傳出後外界質疑多於關心，指事件明確反映，大家對特朗普「信任度極低」，形容平日外界對特朗普的言論也不知道「信唔信得過」。嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生，同樣指美國人對特朗普「信任度好低」，形容特朗普「一向都冇公信力」，經常「謊話連篇、滿口謊言」。對於特朗普是否以「詐病」作為大選策略，何教授稱「咩都有可能發生」，指特朗普「不是正常思路」可估計，但認為特朗普的支持者「唔會因為佢講大話而唔支持佢」，因為他們都非常習慣特朗普的謊言，不旦不介意甚至會成為謊言共犯去支持他。

《香港01》記者亦有就特朗普宣布確診新冠肺炎一事，向中大亞太研究所經濟研究中心副主任、經濟學系客座副教授宋恩榮查詢。對於陰謀論之說，宋認為「特朗普講大話機會低少少」，又分析指特朗普一直對外宜稱美國管理新冠肺炎疫情是全球做得最好，如今與其妻共同確診有如自打嘴巴，所謂「苦肉計」不會對選情有利，而且消息指事實上白宮如今亦有不少人需要隔離。

特朗普宣布與其妻雙雙確診新冠肺炎，竟惹來眾多流言蜚語，甚至爆出大量陰謀論，質疑其真確性，某程度上可反映出大眾對其信任度實在不理想。畢竟他平日言論出位，不時令人百思不得其解，又如入迷霧之中難辨真偽，如今大選在即爆出如此「驚人」的消息，難怪「Fake News」之說連內地網民都火熱討論，質疑「會不會是競選套路」。