沙半山手記｜傳陳德霖組特首競選辦　金融界猛人助陣

經歷反修例風暴一役，曾被寄望做足十年特首的林鄭月娥，一度被認定連任無望，惟中央出手訂立港區國安法後，林鄭似乎重拾「好打得」本色，早前更在官媒訪問中稱：「有的人最近形容我，又回到以前的我了，是吧？」 「好打得」歸位，林鄭近期的公開發言亦言必中央，有建制派認為林鄭「愈來愈紅」，似乎是有意爭取連任的訊號。不過，特首之位從來多人覬覦，政圈近日就傳出，金管局前總裁陳德霖正磨拳擦掌，籌組競選辦公室，並找來一名熟悉財金系統的法律界人士掌舵......

覓「大內總管」 熟內地事務

現年65歲的陳德霖於七十年代加入政府做AO，1993年金管局成立時，陳德霖「過檔」出任助理總裁，曾在亞洲金融風暴中入市「打大鱷」一役，擔當重要角色。他於2005年曾短暫離開官場，協助曾蔭權競逐連任特首，之後出任渣打高層，不到兩年即回歸政府出任特首辦主任，為曾班子羅致副局長及政治助理，被指建立「煲呔黨」。

陳德霖多年來都是特首黑馬人選，惟受注目程度不及唐英年、曾俊華等人，其低調表現亦不為港人熟悉。陳德霖去年9月從金管局退下火線，政界相信他不會「全退」，下一站可能劍指特首寶座。

近日政界有消息指，陳德霖正著手籌備競選辦，由一名法律界人士擔任「大內總管」。有具律師背景的建制派指，該人在行內「金毛獅王」之稱，是一間著名國際律師行合夥人，擅長公司融資領域，且長期處理中國業務，在內地有一定人脈。

他形容，該人在法律界是「異數」，不像一般大狀上庭打官司，或經常點評司法事務，反而在金融界頗有江湖地位，曾任多項重要公職，財金經驗豐富，至近年出任智庫高層才偶爾出現於鎂光燈前。

政治耳語又謂，陳德霖的優勢在於形象中性，不像其他人惹火，但要得到中央「祝福」並非易事，有傳陳德霖不時拜訪中聯辦爭取支持。至於競選辦選址，有傳獲城中一名涉足不同業務的商界鉅子提供租借，但未知是否已落實。

▼下屆特首潛在人選▼

田北辰：北京收風後「雙陳」較熱門

實政圓桌立法會議員田北辰向筆者表示，對陳德霖組班消息不感到奇怪。他透露早在去年反修例風波，北京已派人來港收風，結果「雙陳」是較大機會跑出的人選。田北辰形容，陳德霖的優勢是「無牙齒印」、熟悉財金系統，相信他亦獲北京信任。

另一個「陳」是現任財政司司長陳茂波。田北辰指，對方工作認真，有誠意解決問題，不會敷衍了事，但缺點可能是過去有較多爭議事件，亦是梁振英的愛將。

田北辰指，林鄭最大問題是自視過高，「乜都佢講晒」，建制派與她開會亦有微言。他認為，下屆特首至少是一名肯願意聆聽他人說話，「雙陳」都符合條件，但坦言林鄭能否連任，決定權在於中央最高層。

立法會金融服務界議員張華峰表示，聽過陳德霖有意參選消息，但認為距離特首選舉時間太遠，言之尚早，起碼要待美國大選後才會有眉目。

田北辰指，去年反修例風波時，北京派人來港收風，陳德霖（左）、陳茂波（中）均是潛在特首人選。（資料圖片）

有政界中人認為，陳德霖參選特首的傳聞，「大大話話」都傳了十多年，從未有一次成真，質疑陳德霖參選只是煙幕，目的是為了掩護其他潛在參選人。有財金界人士亦估計陳出選機會不大，因背景較單一，未必合適。

中央過往曾開出擔任特首四大條件，即愛國愛港、中央信任、有管治能力及港人支持，有資深建制派就指，經過近幾年社會事件，中央愈來愈看重前特首要「信得過」，忠於執行國家任務指示，以陳德霖之背景履歷，要說服中央開綠燈讓他入閘，看來仍要花一番功夫。