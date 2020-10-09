內會連番爭抝　互批低級　諷「官商鄉黑」　李慧琼39票續任主席

在第六屆立法會延任至少一年下，今日（9日）舉行首次內務委員會，選出正副主席。在選舉過程長達一小時下，民建聯主席李慧琼以39票順利連任內會主席。 在內會開始時，建制泛民先後就不同議員的言論爭執，亦有民主派議員不斷提名建制及泛民議員，務求拖延選舉主席程序。最終擾攘近一小時後，主持馬逢國宣布停止提名，並不設選舉論壇環節，李慧琼才得以當選坐上主席枱。

+ 3 + 3 + 3

會議甫開始，工聯會陸頌雄提名李慧琼為主席候選人，新民黨葉劉淑儀和議，李慧琼接納提名，交由副主席馬逢國主持選舉。

林卓廷提名何君堯 雙方就「低級」言詞爭論

民主黨林卓廷其後提名何君堯，民主黨胡志偉和議，何君堯稱，「多謝前低級ICAC人員提名」，惟拒絕接受提名。林卓廷隨即提出規程問題，指何君堯說話為冒犯性言論，要求馬逢國裁決並要求何君堯收回言論，馬逢國不認同屬規程問題，又指有關言論屬主觀性言詞，未有刻意冒犯，相關言論只屬個人理解。何君堯亦強調沒有必要澄清，引起民主派不滿，並多次稱呼馬為「低級」主席。

民建聯陳克勤提醒，馬逢國主持會議時只能負責選舉主席，無權處理規程問題，認為其他議員亦不應提出規程問題。馬逢國當時指，不會再處理其他規程問題。

許智峯提名「官商鄉黑梁志祥」 馬逢國裁定為非議會適用語言

民主黨林卓廷、許智峯其後多次提名建制派議員為候選人，但一一被拒絕，其中民建聯葛珮帆發言時更表明代表所有民建聯議員拒絕所有提名。

許智峯及後在提名民建聯梁志祥時，提到「官商鄉黑梁志祥」，梁志祥不滿並促馬逢國要求許智峯收回言論，許智峯最初拒絕收回，馬其後裁定言論為非議會適用語言，被民主派批評是雙重標準，許智峯最終收回言論。

在下午約3時半，馬逢國宣布停止接受提名，又宣布由於已擾攘一段時間，故不設選舉論壇環節，民主派一度不滿其做法，但馬隨即著秘書處職員派票，並完成選舉程序。最終在9名候選人獲提名下，李慧琼以39票當選新一年度內會主席。