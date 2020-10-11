李家超接受內媒訪問：國安公署不斷為港府析國安形勢　助培訓工作

《港區國安法》已在香港實施三個月，保安局局長李家超接受《深圳衞視》訪問，指《國安法》的執行機制和法例需慢慢磨合，感謝國安公署從中作出很多協調，又指國安公署對國家安全風險有豐富的認識，感謝公署不斷將國家安全形勢向香港政府分析。李家超表示，保安局需加強情報收集，留意有否地下化的國家安全風險。

李家超指，《國安法》立法後社會回復平靜，市民可以正常上班、正常回家、正常參與社交活動。（高仲明攝）

稱23年來有「港獨」思潮在港蔓延

李家超在訪問中以「黑暴」形容去年反修例事件，指暴力程度前所未有和想像不到，他稱在反修例事件中被掘出來的磚頭，可填滿48個籃球場，被拆出來的馬路欄杆長度等同120座國金二期的高度。



李家超指，《國安法》立法後社會回復平靜，市民可以正常上班、正常回家、正常參與社交活動，形容「香港人好有能力去自己解決自己嘅問題」。

李家超續指，《國安法》是新法律，條例和執行機制仍需磨合，才可慢慢變得暢順，他感謝國安公署從中作出很多協調，又讚揚國安公署對國家安全風險有豐富認識，為香港政府在國安工作上培訓和專業化提供了很大幫助，包括不斷為政府分析國安形勢，增加港府對國安形勢的認識。

李家超又稱，現時仍看到一些挑戰國家安全的意識暗中存在，例如現在仍有人嗌「某啲口號」，又指原因是23年來香港的國家安全意識薄弱，23年來也有「港獨」思潮蔓延，形容《國安法》正面對的是「國家級」對手，是一個「長期事業」。李家超表示，未來會在情報工作上更小心，包括留意有否地下化的國家安全風險。

▼國安法刊憲 七一各區情況▼