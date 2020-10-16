環委會選舉尹兆堅疑投兩票　何君堯：黄碧雲與尹涉串謀詐騙已報案

環境事務委員會今早（16日）進行主席選舉，秘書處收回選票後，立法會職員發現選票數目較在席委員數目多出一張，主持何君堯指責有人刻意搞破壞，需要重新投票。最終由民建聯鄭泳舜當選主席。 何君堯其後回應指，今早秘書處派出40張票，但卻收回41張票。他檢查選票時，發現其中一張票是房屋事務委員會的主席選舉選票，而兩個事務委員會的選票顏色是一樣的。何指他其後翻查閉路電視，發現民主黨黄碧雲於房屋事務委員會中移走該會議的主席選舉選票，並將該選票交給尹兆堅，尹其後於環境事務委員會投了兩票，所以最終秘書處收回41張票。 尹兆堅回應傳媒時表示「莫名其妙」，不記得自己曾投兩次票，希望秘書處提供資料澄清，公正處理事件。

立法會昨日和今日正就各個不同的事務委員會選舉正副主席。（資料圖片）

何君堯稱，自己是今早會議的主持，有責任保持會議運作正常，亦不容有此荒誕事情發生，而由於事態嚴重，故此向警方報案，包括立法會閉路電視影片。何又稱，立法會議程不容非法干擾，否則違反立法會權力及特權條例，而他指有理由相信，此行為有盗竊，串謀行騙，選舉舞弊等罪的嫌疑。

何君堯稱，未有向黄，尹兩人查問為何作此行為，稱要交給警方調查，又指議員需要為自己行為負責並自行解釋。

翻查房屋事務委員會主席選舉的片段，可以見到黃碧雲在派發選票時在席上，有理由相信她已獲得秘書處派發選票。但到收集選票的一刻，黃碧雲已不在其座位上。

立法會環境事務委員會會議片段：https://webcast.legco.gov.hk/public/zh-HK/SearchResult?meetingid=M20100006

以下是房屋事務委員會投票情形影片截圖，由於直播會不定時轉其他角度，或未能反映所有情況↓↓

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以下是環境事務委員會投票情形影片截圖，由於直播會不定時轉其他角度，或未能反映所有情況↓↓