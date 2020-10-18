泛民反對修訂國旗國徽法有後果？　譚耀宗拒評：大家要守基本法

全國人大常委會會議昨天（17日）正式通過《中華人民共和國國旗法（修正草案）》及《中華人民共和國國徽法（修正草案）》，港府表示，特區政府將會對《國旗及國徽條例》作出適當的修訂，以實施適用於香港特區的規定，履行特區政府的憲制責任。 全國人大常委譚耀宗今天（18日）返港時被問到，若民主派在立法會反對修例，是否等同不擁護《基本法》？他稱不想揣測，強調「大家都要守《基本法》」，又指有關全國性法律已加入《基本法》附件三，政府需透過修例落實新規定。

人大昨日（17日）正式通過《中華人民共和國國旗法（修正草案）》及《中華人民共和國國徽法（修正草案）》。港府於晚上表示，《國旗法》及《國徽法》早於1997年7月1日納入《基本法》附件三，並透過制定《國旗及國徽條例》以本地立法方式在香港特區實施。

修改後的《國旗法》及《國徽法》作出進一步禁止性規定，不得倒掛、倒插或者以其他有損國旗尊嚴的方式升掛、使用國旗。根據新法，在公共場合故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗、國徽的，依法追究刑事責任；情節較輕的，由公安機關處以15日以下拘留。

此外，新法還增加國旗及國徽的適用場合，包括增加規定專門人民法院和專門人民檢察院，中央人民政府駐香港、澳門特別行政區有關機構應當在工作日升掛國旗並懸掛國徽。

有份參與審議的譚耀宗表示，沒聽過有其他人大常委指是次修例是針對香港的實際情況，相信加入附件三後，人們已會很自然地遵守。譚耀宗指，有關新規定將會在明年1月1日實施，至於香港的修例工作，他稱自己不是相關官員，如何修例應交由政府決定。

被問到若民主派在立法會反對修例是否等同不擁護《基本法》，譚耀宗表示不想作揣測，強調「大家都要守《基本法》」，又指有關全國性法律已加入《基本法》附件三，政府需透過修例落實新規定。

基本法委員會副主任譚惠珠表示，《國旗及國徽條例》本身在香港已經過本地立法，條文早已賦權特首決定在那些場合懸掛國旗、國徽，相信新規定加入附件三後，特首會以適宜的手法處理。

▼港澳曾多次發生倒掛及污損國旗事件▼