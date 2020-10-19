民建聯倡設侮辱公職人員罪　泛民反建議禁「公職人員侮辱市民」

延任立法會上周開鑼，建制派包攬絕大部分委員會選舉主席，本周首個會議是今早（19日）召開的公務員及資助機構員工事務委員會。會議選出勞工界潘兆平為副主席後，又開放讓各議員提出有意在接下來一年討論的議題，有建制派提出設立侮辱公職人員罪、要求公務員接受國安法教育等。 民建聯葛珮帆被要求澄清，「侮辱公職人員」是否包括立法會議員，後來被委員會主席郭偉强以不符議程為由勸止，民主派反提出應立法禁止公職人員侮辱市民。亦有議員提出針對香港電台運作的政治問題，甚至提出港台獨立可行性研究等。

林卓廷：鬧民建聯議員會否墮入法網？

會議在副主席選舉後開放討論，葛珮帆首先提出6項建議，包括要求跟進成立侮辱公職人員罪。同屬民建聯的何俊賢則指，認為有資助機構曾讓示威者存放物資，要求政府跟進。

民主黨林卓廷要求公務員事務局局長聶德權澄清早前有關公務員宣誓的言論，並要求葛珮帆澄清公職人員是否包括立法會議員，例如市民如果在街上鬧民建聯議員是否會墮入法網，認為討論範圍不能過闊。

葛珮帆反駁指，自己知道委員會的工作範圍，而侮辱公職人員罪之前已在不同會議上討論多次，她只是表示繼續跟進，質疑民主派「你地自己又唔提議，又唔畀人提議」。郭偉强亦補充指，雖然葛珮帆已回應，但請議員不要再糾纏在其他議員提出的內容，強調全部意見都會向局方反映，會議不是議員向其他同事提出質疑的場合。

蔣麗芸促加強公務員國安法教育

工黨張超雄另提建議，指公務員又稱「公僕」，應效忠香港人，建議在宣誓加入有關內容。他又指侮辱人本來不應該，既不應侮辱公職人員，亦應立法禁止公職人員侮辱市民。民主黨鄺俊宇亦提出禁止公職人員侮辱市民，指去年有警員在這方面有問題。

教育界葉建源提議討論公務員的政治中立，應如何確保及何謂中立、如何保障公務員公餘時的言論自由；民建聯蔣麗芸則提議，加強公務員有關國安法及《基本法》的教育。

在副主席選舉中，一共有11人參選，包括潘兆平及10名其他民主派議員。唱票期間，每逢點算至5號葉建源，民主派都會叫口號「五大訴求 缺一不可」，最終潘兆平以25票當選。