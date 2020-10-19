流感疫苗荒｜民建聯質疑有人囤積　公民黨倡設接種目標增購

新冠肺炎疫情未止，冬季流感亦快將來臨，但全球都出現疫苗荒，本港市面亦不例外。民建聯立法會議員葛珮帆及蔣麗芸促請政府與藥廠討論，確保足夠的疫苗供應。 公民黨立法會議員郭家麒表示，政府亦先訂好需要接種疫苗的目標數字，再以此決定需要購買數字，批評今年政府購買的疫苗只有近88萬，比去年及前年還少，認為政府有需要增訂疫苗。

郭家麒表示，政府亦先訂好需要接種疫苗的目標數字，再以此決定需要購買數字，批評今年政府購買的疫苗只有近88萬，比去年及前年還少，認為政府有需要增訂疫苗。（周禮希攝）

葛珮帆指，她收到不少投訴指本地疫苗供應不足，有市民稱要排期到12月才有機會接種疫苗，亦有醫療中心及醫生表示已用完手上的疫苗，暫時訂不到新的供應，連民建聯一向有合作的醫療中心，都保證不到過往可提供的第二輪、第三輪接種。

蔣麗芸質疑，疫苗不足的成因是否因為有人囤積貨物，呼籲當局深入了解。她提到，以往每年有300多人因流感去世，但在新冠肺炎下大眾衞生意識提高，今年至今只有110多人因流感死亡，故呼籲大家繼續注意個人衞生。

政府今年訂購了87萬劑流感疫苗，予各免費及資助流感針計劃使用。（資料圖片／盧翊銘攝）

本身是醫生的郭家麒指，不少家庭醫生今年無法獲得流感疫苗，認為政府在事件中失職。他解釋，政府在2018／2019年，為超過55.5萬65歲以上長者、15萬名50歲至64歲人士，及30萬名6個月到12歲兒童接種疫苗，(即共100萬人)；而2019／20年度亦為40萬6個月大到12歲兒童，19.4萬50歲至64歲人士，及61萬65歲以上人士接種，即注射了120萬劑疫苗，再加上其他組群的11.2萬劑，全年超過131萬劑疫苗。郭家麒質疑，政府今年只預訂87.8萬劑，不足以應付去年的接種水平。

他強調，家庭醫生無法估計今年有多少人需要打疫苗，亦不可能有人依靠隨機注射疫苗作預防。他解決，香港有295萬50至64歲人士，近70萬名6個月至12歲兒童，加起來達370萬人，政府應為目標組群定立注射目標。她提到，50至64歲人士上次的接種率為10.7%，而這年齡組群最高風險 ，一定要有足夠疫苗。他強調，流感高峰期大約明年1至2月才來臨，認為如果政府願意仍可「加單」，單如只靠私家醫生訂購只是杯水車薪，認為政府應在未來2至3個月內訂出目標人口。

另外，葛珮帆指昨日有來自印度的入境人士因為外交豁免權，無需檢疫即日回家。她認為現時正是疫情高峰期，政府應有足夠的檢疫安排，希望港府立即檢討向高風險地方回港人士作一定檢疫安排，不要讓這些人士成為漏洞。

郭家麒指，現時港府對30類人士豁免檢疫，如有陰性病毒證明更無需留樣本。他建議政府應改變針對來自高風險地區人士的檢疫豁免，不管有否陰性報告，來港時都要留深喉唾液樣本，其他接受14天檢疫人士亦應在完成檢疫時留下樣本，已保障潛伏期間沒受感染。