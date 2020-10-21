立法會｜建制續包攬2委員會正副主席　提名程序遭截龍10分鐘完成

立法會廷任不少於一年後，多個事務委員會陸續選出正副主席。在上周的委員會中，民主派以「人海戰術」拖延、不斷互相提名；而在今早（21日）的人事編制小組委員會會議上，負責主持的上任主席、民建聯周浩鼎落閘劃線，要提名程序在10分鐘內完成。 最終新民黨葉劉淑儀及旅遊界姚思榮分別當選正副主席；其後進行工務小組委員會選舉，則由建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓及經民聯盧偉國出任正副主席。

立法會今早9時進行人事編制小組委員會的正副主席選舉，葉劉淑儀獲提名競選主席。民主黨許智峯就提名周浩鼎，稱作為主席要清楚政府架構運作，與領導班子關係要好，「好到要俾埋立法會啲文件佢地睇」，諷刺對方在擔任前特首梁振英UGL事件專責委員會副主席期間，被揭發提交的文件曾被梁修改。另外公民黨楊岳橋獲提名時，亦稱「我又唔識特首，又唔識私通人」，以不及周浩鼎為由拒絕。

葉劉最終以23票當選，在其主持的副主席提名環節上，多名民主派稱要跟葉劉學習，許智峯就稱「唔明點解要跟你學食葡萄」，葉劉聞言就笑指跟自己學到很多，「我唔會潛建」。葉劉同樣限制提名於10分鐘左右結束，唱票時秘書處讀出「12號（候選人）葉建源」，民主派在席間高呼「釋放12港人」。

其後的工務小組委員會會議上，擔任4屆主席的盧偉國放棄連任，建制派改派謝偉銓競逐主席一職。民主黨涂謹申被提名時，稱只接受與盧偉國競爭，「唔同級數唔接受」，盧偉國反駁指謝偉銓級數更高所以涂不敢競爭，被民主派斥言論對其他候選人不公。

楊岳橋接受提名時，稱盧偉國擔任主席4年實至名歸，今次卻基於政治原因而不能坐正太不公道；楊發言期間盧偉國未有阻止，楊岳橋笑稱對方「俾我講咁耐係覺得啱聽」。許智峯其後提出規程問題，稱楊岳橋過度讚賞。