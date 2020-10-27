地政署要求拆除12港人及教育政策橫額　黃碧雲質疑恐嚇、篩選言論

民主黨立法會議員黃碧雲近日於九龍城培正道附近掛上兩張橫額，內容分別為「抵抗洗腦教育」和「立即釋放12港人」。地政總署今日（10月27日）去信黃碧雲要求移除，指其違反規定。黃碧雲回應事件，指地政署的要求無理，屬恐嚇行為，質疑為篩查言論。

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黃碧雲指，九龍西地政署今日去信指其位於培正道對出的兩幅橫額，違反《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》第7條b(4)規定。黃碧雲表示，該規例只提到「宣傳品的內容須遵從香港特別行政區的法律。不得展示任何淫褻或意識不良的宣傳品」，但從自己橫額內容完全看不出有以上情況，地政署也無法告知她涉嫌違反什麼法例。署方表示，她須在兩日內拆除橫額，否則會通知食環署拆除，並會要她繳交罰款。

黃碧雲表示，立法會議員的責任就是表達公眾關注的議題，12港人至今音訊全無，基本法律權利可能受到剝奪，這是十分重要的事。她質疑地政總署的行為「莫須有」、無理恐嚇，對民主派作愈來愈多的刁難，表明不會拆除相關橫額，亦不會交罰款。

黃碧雲質疑地政總署的行為是莫須有、無理恐嚇、不能接受，對民主派作愈來愈多的刁難，表明不會拆除相關橫額，罰款也不會交。 （資料圖片）

另外，香港大學校委會今天將開會商討兩個副校長職位的遴選結果，據報清華大學學者申作軍將獲推薦出任港大副校長（研究），而另一清華大學學者宮鵬獲推薦出任副校長（學術發展）。近日有網民發現，清華大學網站曾顯示申作軍為該學系「系黨委」的黨委委員，意味具有中共黨員身份。

身兼民主黨教育政策發言人的黃碧雲表示，民主黨十分關注事件，自己曾在理工大學任教二十年，深知副校長位處大學權力核心，主宰教職員聘任、升遷、解僱，以及學校課程等事務。她指，在內地大學的「黨委」，是負責執行共產黨政策命令的黨員，如果黨員進駐大學高層，變相直接介入港大校政，大開中門，日後或會在校內實行政治清洗，打壓政見不同的師生。

黃碧雲表示，不希望香港的大學與內地大學看齊，摧毀學術自由，呼籲港大校委公開交代遴選準則、重新諮詢，以至暫緩委任。