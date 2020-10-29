五中全會︳港澳僅一句「保長期繁榮穩定」　譚耀宗：非將港邊緣化

第十九屆五中全會今日（29日）結束，傍晚發布新聞公報，當中提到香港的部分，指「要保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和祖國統一」。與五年前的第十八屆五中全會比較，公報描述港澳的內容大幅縮減。 全國人大常委譚耀宗指，不認為內容縮減代表將香港邊緣化，強調香港長期繁榮穩定是重要目的及「大家的希望」，又指中央對港的期望亦已在深圳講話時發表，無需再次提出。 全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，中央將繼續執行四中全會的對港政策，所以沒有特別增加對港內容。他指，本港已逐步恢復穩定和秩序，因此中央的對港政策重點會推動香港融入國家發展大局。

新一份五中全會當中提到香港的部分比五年前的五中全會大減，上次全段完整地提到香港的地位、功能，今次只表示「要保持香港、澳門長期繁榮穩定」。（資料圖片）

五年前的第十八屆五中全會，當時提到港澳台的部分，寫於經濟政策之後，而且一段內容共提出了三次提到香港，整段105個字：「深化內地和港澳、大陸和臺灣地區合作發展，提升港澳在國家經濟發展和對外開放中的地位和功能，支持港澳發展經濟、改善民生、推進民主、促進和諧，以互利共贏方式深化兩岸經濟合作，讓更多臺灣普通民眾、青少年和中小企業受益。」

當時中央列明香港與周邊地區合作發展的地位、功能，最後更表明支持港澳發展經濟、改善民生，甚至包括推進民主，內容具體提到對港的政策方向及有關願景。

而今年五中全會，公報在接近結尾提到香港，惟僅一句「要保持香港、澳門長期繁榮穩定」，牽涉台灣的亦只有一句：「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，未有講到相關經濟合作、利益。上述有關港澳台的表述共僅31字。

劉兆佳認為，公報的用意是繼續執行四中全會的對港政策，故無需要特別提到新的內容。（資料圖片）

篇幅縮減是否代表香港被邊緣化？譚耀宗指他不會這樣認為，因為長期繁榮穩定是中央對港政策的重要方針，亦是港人的希望。他表示，中央對香港工作的具體想法，已透過上次在深圳的講話發表；今年五中全會與去年四中全會有一分野，就是國安法等法律工作已經完成，而已經成事的項目，今次不會再提。

劉兆佳表示，公報的用意是繼續執行四中全會的對港政策，故沒有需要特別提到新的內容。他解釋，港區國安法已在「止暴制亂」上發揮積極作用，香港已逐步恢復穩定和秩序，因此中央的對港政策重點，落於推動香港融入國家發展大局，協助香港經濟發展和民生改善，並推進國民教育與歷史教育，強化香港人特別是年輕人對國家的向心力。