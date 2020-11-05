立法會響鐘不斷　麥美娟批泛民惡意拉布：政府應研究有否犯國安法

立法會今日（5日）續會，點人數鐘聲繼續此起彼落，主席梁君彥決定通過三項延展議案後，不展開譴責周浩鼎及許智峯的議案，三項延展議案在短時間內通過。民建聯及工聯會在休會後分別見記者，批評泛民拉布。 工聯會麥美娟表示，以今日三個延展議案快速通過，證明正常議會運作下，可以無需要點人數等，難怪有很多市民表示對拉布不滿。麥美娟批評民主派惡意拉布，阻礙議會運作，當局應該研究他們有否干犯《港區國安法》第22條的「顛覆國家政權罪」；如果有議員提出議案譴責民主派，工聯會會支持。

民建聯李慧琼稱，市民很希望立法會可以推動政府做實事，幫助市民走出困局。（周禮希攝）

麥美娟表示，今日的會議內聽到不少點算法定人數的鐘聲，花很長時間討論議程，她指拉布的民主派都是遵從全國人大常委會決定而延任的議員，不應浪費時間。其黨友郭偉強認為，除了在會議內擲物、衝出位置之外，惡意拉布亦應是干擾議會，不能容許。

民建聯李慧琼指，香港經濟很差，預料裁員減薪會不斷出現，認為立法會作為香港憲制架構的重要職能，市民很希望立法會可以推動政府做實事，幫市民走出困局，不希望民主派議員不要為反對而反對，無止境地利用議會程序令政府難以施政。

她又提到，新立法年度已完成4個會期，只是處理了4條法例，指如果議員有很多意見，本來已可在委員會提出不少意見，強調議員明顯是為了拉布，才不斷發言。

紫荊民調：6成7人不滿留任民主派表現

紫荊研究院的民調顯示，8成4受訪者認為《港區國安法》未有影響日常生活，近7成市民認同法例有助社會恢復安寧。調查又顯示，有6成7人不滿留任民主派議員的表現，6成4人不支持被取消參選資格的民主派議員留任。

民建聯周浩鼎批評，民主派如果不喜歡人大決定，又要留下在議會拉布，證明他們自相矛盾，並戀棧立法會權位及薪津。